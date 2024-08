Jakie akcesoria do kota są podstawą?

Poniżej skupimy się na tym akcesorium, który jest podstawą w opiece nad kociakiem.

Jaka jest najlepsza kuweta dla kota - na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Jeżeli zastanawiasz się, jaka kuweta będzie najlepsza dla Twojego kota to na początku wskażemy kilka ich rodzajów:

Plastikowe kuwety

Kuweta ceramiczna

Kuweta otwarta

Zamknięta kuweta (kryta kuweta, kuweta zamykana)

Kuweta przesiewowa

Kuwety samoczyszczące

Inne parametry, na które warto zwrócić uwagę to: wielkość kuwety, materiał kuwety. Mogą to być materiały ceramiczne, plastikowe oraz drewniane. Najlepsze są jednak te z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Co ciekawe wybierając kuwetę dla kota, należy wziąć pod uwagę rasę zwierzaka. Każda z ras może mieć odmienne preferencje oraz potrzeby. Z tego powodu podczas wyboru kuwety warto dostosować ją do indywidualnych preferencji oraz potrzeb konkretnego kota, niezależnie od jego rasy. Dzięki temu można zapewnić kotu wygodne i higieniczne warunki do korzystania z kuwety.

Kolejna kwestia to znalezienie idealnego rozmiar kuwety. Najlepiej, aby było to półtorej długości kota, od nosa do nasady ogona. Dzięki temu kot może się swobodnie w niej obrócić i stanąć wyprostowany.

Jak wygląda czyszczenie kuwety?

Czyszczenie kociej kuwety z pewnością nie jest najprzyjemniejszym zadaniem, jednak regularność powoduje, że nieprzyjemne zapachy są zminimalizowane. Zwierzak korzysta z kociej toalety praktycznie codziennie.

Najczęściej producenci żwirków informują, jak często należy sprzątać kocią kuwetę. Nie jest to jednak stałe, bo każdy z kotów jest inny i produkuje nieco inny zapach. Istnieje jednak zasada, że należy wysprzątać kocią kuwetę za każdym razem po załatwieniu się kota, warto wyciągnąć zabrudzoną przez niego część żwirku. Gdy nie ma nas cały dzień w domu, należy oczyścić kuwetę po powrocie. Dzięki temu w kociej kuwecie zapach będzie mniej intensywny. Dodatkowo raz na tydzień należy wymienić cały żwirek. W przypadku żwirku silikonowego może to być wymiana raz na dwa tygodnie. Gdy wyrzucimy stary żwirek, należy przemyć całą kuwetę ciepłą wodą, po czym wysypać nowy żwirek. Raz w miesiącu zaleca się, aby dokładnie wyszorować kuwetę najlepiej bezzapachowym płynem. Sugeruje się, aby kocia kuweta, była z racji nieprzyjemnych zapachów wymieniana raz do roku. Jest to niezależne od rodzaju kuwety: tej zamkniętej kuwety, ale i wtedy, kiedy jest to otwarta kuweta.

Do sprzątania przydadzą się akcesoria do sprzątania. Podstawą jest łopatka do żwirku. Inne praktyczne akcesoria to worki do kuwety, odświeżacz, neutralizator zapachu oraz filtr węglowy do kuwety dla kota. Do kuwety sprawdzą się również maty, albo wycieraczki do położenia przed kuwetą, dzięki czemu żwirek nie roznosi się tak po domu.

Jaka kuweta jest najlepsza? Ranking kuwet dla kotów

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kuwet i w przypadku jeżeli zastanawiasz się, jaki zakup kuwety będzie najlepszy, pomocny może okazać się ranking kuwet. Poniżej modele, które znajdują się najwyżej w zestawieniu.

Kuweta dla kota CURVER

Kuweta dla kota PETKIT Pura MAX

Kuweta dla kota SAVIC Nestor

Kuweta dla kota STEFANPLAST Jumbo

Kuweta dla kota PETKIT Pura X

Kuweta dla kota ZOLUX Furba

Kuweta dla kota SAVIC Hop In

Kuweta dla kota YARRO

Bez jakiego produktu nie wyobrażacie sobie życia z kociakiem?