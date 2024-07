Jakie informacje należy przekazać przy briefowaniu audytu SEO? Szczegóły, na które warto zwrócić uwagę

Brief przed audytem SEO – podstawowe informacje

Przygotowując się do audytu SEO, kluczowe jest dostarczenie agencji pełnego obrazu obecności firmy online. Fundament analizy to: adres URL strony, subdomeny i dostęp do Google Search Console. Nie zapomnij o wskazaniu stron konkurencji oraz szczegółach dotyczących specyfiki działalności – to wszystko pomoże audytorowi zrozumieć kontekst biznesowy. Przedstawienie historii domeny, w tym zmian, migracji, wprowadzonych wersji językowych oraz dotychczasowych działań SEO również jest istotne. Jeśli Twoja strona jest jeszcze w fazie projektowania, udostępnienie wersji testowej jest absolutnie niezbędne.

Aby audyt SEO mógł przynieść oczekiwane rezultaty, konieczne jest dostarczenie agencji dokładnych i szczegółowych informacji na temat Twojej strony internetowej oraz działalności. Oto kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w briefie:

adres URL strony i subdomeny – to punkt wyjścia dla każdego audytu; pozwala audytorom na zlokalizowanie i analizę Twojej obecności online;

specyfika działalności – opis tego, czym zajmuje się Twoja firma, jakie są cele biznesowe i oczekiwane rezultaty audytu SEO;

dostęp do GSC – umożliwia audytorom wgląd w dane dotyczące wydajności strony w wyszukiwarce, w tym błędy indeksowania, dane o klikalności oraz inne kluczowe metryki;

strony konkurencji – wskazanie, kim są Twoi główni konkurenci w branży, pozwala na identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy;

historia domeny – zmiany, które zaszły na stronie, takie jak migracje, aktualizacje wyglądu czy architektury informacji, a także dodawanie innych wersji językowych. Informacje te pomagają zrozumieć obecny stan techniczny i zawartość strony;

dotychczasowe działania z zakresu SEO – warto wskazać, jakie strategie i kampanie SEO były wcześniej realizowane oraz jaka była ich skuteczność;

dostęp do wersji testowej – w przypadku nowych stron, które jeszcze nie są publicznie dostępne, udostępnienie wersji testowej jest kluczowe dla oceny potencjalnych problemów SEO przed uruchomieniem.

Szczegóły, które mogą zaważyć na wynikach audytu SEO

Technologia, na której opiera się Twoja strona, ma bezpośredni wpływ na audyt SEO. Crawlery, które są wykorzystywane do przeglądania i analizowania treści, mogą napotkać trudności z powodu niektórych rozwiązań, takich jak Cloudflare, które mogą blokować dostęp do serwera lub dostarczać nieaktualne dane z pamięci podręcznej. Upewnij się, że agencja jest świadoma wszystkich technologii i narzędzi wykorzystywanych na Twojej stronie, aby uniknąć przekłamań w wynikach audytu.

Wskazanie rozwiązań technologicznych, na których opiera się Twoja strona, jest kluczowe, by zyskać pewność, że zamówiony audyt SEO będzie zawierał rzetelne informacje, a cała analiza przebiegnie bez problemów. Oto co warto uwzględnić:

technologie strony – informacje o CMS, frameworkach, bibliotekach JavaScript i innych technologiach, które mogą wpływać na indeksowanie i dostępność treści;

rozwiązania wpływające na działanie crawlerów – niektóre narzędzia, np. Cloudflare, mogą zarówno chronić Twoją stronę, jak i utrudniać audyt, blokując crawlerom dostęp lub przekazując im przestarzałe dane;

inne niestandardowe rozwiązania: dynamiczne renderowanie treści – może utrudniać indeksowanie treści przez wyszukiwarki, ponieważ crawler może nie wykryć skryptów JavaScript podczas przeglądania strony, co skutkuje brakiem widoczności niektórych treści w wynikach wyszukiwania; zastosowanie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – chociaż poprawia interaktywność i szybkość strony, może również stworzyć wyzwania dla botów wyszukiwarek w dostępie do wszystkich treści, ponieważ wymagane dane są ładowane „na żądanie”, a nie podczas pierwszego załadowania strony; Single Page Applications (SPA) – może skomplikować indeksowanie strony przez wyszukiwarki, które mogą nie interpretować interakcji użytkownika jako zmiany treści, przez co niektóre sekcje mogą zostać pominięte; użycie plików robots.txt i tagów meta robots – poinformuj agencję SEO o wszelkich celowych ograniczeniach dostępu dla botów wyszukiwarek; niestandardowe rozwiązania i skrypty – np. nietypowe skrypty śledzące, weryfikacja wieku czy geoblokady, które mogą również wpływać na dostępność treści dla crawlerów.



Niektóre z wymienionych aspektów mogą utrudniać pracę audytorów, inne wpływać na rzetelność analizy. Natomiast część rozwiązań stosowanych na stronie może być źródłem zidentyfikowanych problemów i ułatwić wskazanie przyczyn oraz sugerowanych rozwiązań.

Briefowanie audytu SEO – podstawa trafnej i przydatnej analizy

Dostarczenie agencji kompleksowego zestawu informacji nie tylko ułatwi audytorowi dokładne zrozumienie Twojej strony internetowej, ale także zagwarantuje, że wyniki audytu będą wiarygodne i użyteczne. Precyzyjna analiza pozwoli sformułować konkretne wytyczne optymalizacyjne, które przyniosą wymierne korzyści Twojemu biznesowi. Pamiętaj, że pełna transparentność i uczciwa współpraca z agencją SEO to klucz do sukcesu w optymalizacji Twojej strony pod kątem wyszukiwarek.

Kompleksowe briefowanie to fundament dokładnego i efektywnego audytu. Oto dlaczego jest to tak istotne: