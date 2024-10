Jakie znaczenie ma dobrze zaprojektowana podłoga dla komfortu i bezpieczeństwa gości obiektu noclegowego?

Łatwy dostęp do instalacji

W każdym obiekcie użyteczności publicznej, czy też o charakterze komercyjnym, należy zapewnić szybki dostęp do instalacji. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie inspekcji, planowanych remontów oraz napraw wynikających z nagłych awarii. W przypadku hotelu najłatwiejszym, a jednocześnie najwygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie podłogowych klap rewizyjnych (ich szeroki wybór znajdziesz tutaj: https://www.alumatex.pl/produkty/podlogowe-klapy-rewizyjne/).

Wybierając klapę rewizyjną, trzeba kierować się trzema przesłankami: wygodą dla osób dokonujących inspekcji, bezpieczeństwem gości hotelowych oraz estetyką. Aby ułatwić przegląd czy naprawę elementów instalacji hydraulicznej, elektrycznej czy grzewczej, trzeba przede wszystkim wybrać odpowiedni rozmiar klapy. Zbyt mały właz znacznie utrudni możliwość poruszania się i zmniejszy pole manewru. Pod względem bezpieczeństwa musimy pamiętać przede wszystkim o tym, aby klapa nie wystawała ponad powierzchnię posadzki – mogłoby to być przyczyną licznych wypadków. Koniecznie zdecyduj się również na właz posiadający zabezpieczenia, dzięki którym osoby niepowołane nie będą mogły go otworzyć z ciekawości czy dla zabawy. W obiekcie noclegowym bardzo duże znaczenie ma także estetyka. Obecnie u najlepszych producentów dostępne są podłogowe klapy rewizyjne, których pokrywę da się wypełnić tym samym materiałem, z którego wykonano posadzkę.

Zabezpieczenie przed upadkiem

Rozległe hotelowe korytarze zachęcają do szybkiego przemieszczania się. Na upadek narażeni są zarówno goście, jak i pracownicy, często wykonujący swoje zadania w pośpiechu. W pierwszej kolejności należy więc zwrócić uwagę na materiał, którym wyłożona jest posadzka. W żadnym wypadku nie powinny to być śliskie płytki czy niestabilny parkiet. W przypadku wykładziny trzeba zwrócić uwagę na to, aby była ona jednolita, bez wybrzuszeń i zmarszczek.

W zachowaniu stabilności pomogą również odpowiednio dobrane wycieraczki. Dzięki usunięciu z obuwia błota, śniegu czy wody, zwiększają one przyczepność podeszwy. O tym, które wycieraczki najlepiej pasują do poszczególnych stref obiektu noclegowego, przeczytasz tutaj: https://www.alumatex.pl/wycieraczki-do-hotelu/.

Czystość i estetyka

Aby zasłużyć sobie na szacunek gości, trzeba dbać również o wizualną stronę hotelu. A nic tak nie psuje pierwszego wrażenia, jak brudna, zabłocona podłoga. Zwłaszcza w dużych obiektach, w strefach o szczególnie intensywnym natężeniu ruchu, oznaczałoby to konieczność mycia podłogi niemal bez przerwy.

Ponownie rozwiązaniem okazują się odpowiednio dobrane wycieraczki. Najlepiej w tej roli sprawdzają się aluminiowe wycieraczki systemowe, w których można zastosować jeden, dwa, a nawet trzy rodzaje wkładów. Wypełnienie szczotkowe skutecznie usuwa grubsze zanieczyszczenia. W połączeniu z wypełnieniem winylowym, odbierającym wodę, doskonale sprawdzi się tuż przed drzwiami wejściowymi. Zaraz za nimi, we wnętrzu, warto natomiast zastosować wycieraczki z delikatniejszym wkładem tekstylnym.

Reklama na podłodze?

Podłoga może być także nośnikiem reklamy. Jak to możliwe? Wystarczy wybrać wycieraczkę logowaną z oferty https://www.alumatex.pl/ i umieścić na niej dowolną grafikę lub napis.

W strefie wejściowej sprawdzą się logowane wycieraczki aluminiowe lub gumowe. W hotelowych wnętrzach gustownie będą wyglądać wycieraczki tekstylne, wyglądem nieodbiegające od eleganckiego dywanu.