Japońskie talizmany – dowiedz się, jakie przesłanie kryją w sobie poszczególne symbole!

Niewiele osób wie jednak o laleczkach kokeshi, figurkach wesołego maneki-neko czy tanuki. Tymczasem to właśnie one stanowią jedne z najpopularniejszych japońskich talizmanów, obecnych w sztuce japońskiej od tysiącleci. Już dziś poznaj je znacznie bliżej oraz dowiedz się więcej o ich niezwykłej mocy, w jaką wciąż wierzy spora ilość Japończyków.

Uśmiechnięte laleczki, machający kot, charakterny jenot i inne japońskie amulety

Kultura Japonii jest naprawdę bogata – nie sposób więc pominąć wyjątkowe figurki, których głównym celem jest przynosić szczęście oraz zapewniać powodzenie w życiu. To właśnie one zdobią kramy oraz są jednymi z najpopularniejszych prezentów, jakimi obdarowują się Japończycy. Poznaj je wszystkie!

Laleczki Kokeshi . Wykonane z drewna, reprezentują młodość oraz piękno. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed złymi mocami. W przeszłości obdarowywano nimi zwłaszcza noworodki, wierząc że taki prezent zapewni im zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu. Wiele laleczek stylizowanych jest w taki sposób, by nawiązywały one do popularnych baśni czy legend.

Maneki Neko . Kot z uniesioną łapką uchodzi za jeden z najpopularniejszych symboli, a także talizmanów z Kraju Kwitnącej Wiśni. To swoisty znak powodzenia w sprawach finansowych oraz przyciągania potencjalnych klientów do lokali – dlatego można zobaczyć go w niejednym sklepie czy restauracji.

Tanuki . Figurki przedstawiające jenoty mają za zadanie – podobnie jak wspomniane wcześniej koty – przynosić szeroko rozumiane szczęście, zwłaszcza w biznesie. Zazwyczaj przedstawiane są w pozycji siedzącej, z uśmiechniętą buzią, a w swoich łapkach trzymają różnorodne przedmioty. Mogą to być butelki sake, weksle czy bambusowe kapelusze. Każdy tanuki ma swoje unikatowe znaczenie.

Daruma. Inspirowane legendą o mnichu Bodhidharma, uznawanym za założyciela buddyzmu, są czerwonymi lalkami bez źrenic oraz kończyn. Stanowią one symbol wytrwałości oraz determinacji, która pozwala na osiągnięcie obranych celów. Japończycy zazwyczaj malują figurce jedno oko w przypadku tworzenia postanowienia, następne zaś gdy wyznaczony przez nich cel zostanie w pełni osiągnięty.

Wszystkie przedstawione powyżej figurki stanowią szczególny zwyczaj o głębokiej symbolice, zwłaszcza w kulturze mieszkańców Japonii.

Czy warto nosić przy sobie figurki „na szczęście”?

Japończycy wierzą, że szczęścia nigdy nie jest za wiele, a największą wpływ na naszą rzeczywistość i życie mamy my sami. Dlatego warto zadbać o pozytywną energię w swoim otoczeniu, być może dodając do swojego życia odrobinę magii prosto z Japonii, której kultura pełna jest fascynujących mitów czy legend. Nasze szczęście zależy od nas i ludzi, jakimi decydujemy się otaczać – figurka to natomiast doskonała pamiątka czy dodatek. Nie musimy wierzyć w jej moc, aby ją nosić; to także świetny prezent dla kogoś, kto wierzy w moc talizmanów. Obdarowanie bliskiej osoby uroczym kotkiem machającym jedną z łapek czy starannie wykonaną laleczką to bardzo miły gest, który na pewno zostanie doceniony. Zwłaszcza, jeżeli bliska osoba jest fanem Japonii oraz tego, co skrywa w sobie ten interesujący kraj.