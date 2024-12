Karma dla psa sucha, mokra, a może robiona samodzielnie? Która jest najlepsza

Wybór odpowiedniej karmy dla psa to jedno z najczęstszych wyzwań, przed którym stają właściciele czworonogów. Dylemat pojawia się, gdy trzeba wyważyć jakość żywienia, potrzeby zwierzęcia oraz koszty. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów karm – od suchych, przez mokre, aż po ręcznie przygotowywane posiłki. Każde z tych rozwiązań ma swoich zwolenników i przeciwników, ale ostateczna decyzja powinna uwzględniać indywidualne potrzeby psa oraz możliwości właściciela.

Jaką karmę wolałby nasz pies?

Warto spojrzeć na wybór karmy z perspektywy psa. Czworonogi z reguły preferują smakowite, aromatyczne i wilgotne posiłki, które przypominają im naturalne Żywienie. Mnogość producentów pokarmów jak i różnorodność karm dla psów dają nam duże możliwości urozmaicenia diety. Mokra karma, dzięki swojej konsystencji, zazwyczaj wypada tutaj najlepiej. Sucha karma może być mniej atrakcyjna smakowo, ale dla wielu psów jest nadal zadowalająca. Jednocześnie gotowane posiłki, przygotowane w domu, mogą być absolutnym przysmakiem, ponieważ zapewniają świeżość i intensywne aromaty. Generalnie wielu profesjonalnych hodowców zauważa poprawę i zwiększoną zawziętość w jedzeniu gdy podawane są karmy różnorodne. Czyli przełamujemy monotonie żywieniową: raz podajemy karmę suchą, raz mokrą a potem przez 2-3 dni samodzielnie gotowaną. Nawet jeżeli karmimy tylko suchą karmą warto mieszać samki, a nawet producentów karm.

Psia dieta musi odpowiadać potrzebom jego organizmu

Ze względu na to, że psy są zaliczane do zwierząt drapieżnych, a więc mięsożernych, ich dieta powinna opierać się głównie na pokarmach pochodzenia zwierzęcego. Dzikie drapieżniki polując, zjadają nie tylko mięso i kości swoich ofiar, ale także wnętrzności oraz treść żołądkową, zawierającą elementy roślinne. Jeśli nie skonsumują całej zdobyczy od razu, wracają do niej kilkukrotnie, dlatego nie szkodzi im lekko zepsute mięso ani zapach, który dla człowieka jest odpychający. Psowate poza mięsem mogą też żywić się ślimakami, owadami, a sporadycznie także roślinami – korzeniami, owocami czy trawą. Ta urozmaicona dieta, wywodząca się z nawyków dzikich przodków i wzmocniona procesem udomowienia, sprawiła, że dzisiejszy pies jest w istocie wszystkożercą, choć w jego jadłospisie powinno dominować mięso. Potwierdzają to cechy anatomiczne, takie jak budowa uzębienia czy układu trawiennego.

Wybór diety powinien opierać się przede wszystkim na potrzebach fizjologicznych psa. Szczenięta, psy dorosłe czy seniorzy mają inne wymagania pod kątem kaloryczności, składników odżywczych oraz zawartości białka, tłuszczy czy witamin. Przykładowo:

Szczenięta potrzebują karm bogatych w białko i wapń dla prawidłowego wzrostu.

Psy dorosłe muszą otrzymywać zbilansowane posiłki dostosowane do ich poziomu aktywności.

Starsze psy wymagają łatwiej przyswajalnych posiłków z obniżoną ilością tłuszczu.

Fizjologia układu pokarmowego psa

Jelita psa są stosunkowo krótkie – ich długość to około pięciokrotność długości ciała, podczas gdy u kozy ten stosunek wynosi aż dwadzieścia siedem do jednego. Oznacza to, że pies ma tylko ograniczoną zdolność trawienia pokarmów roślinnych. Proces trawienia u psa przebiega szybko, dlatego jego pożywienie musi mieć niedużą objętość, ale być bogate w łatwo przyswajalne składniki odżywcze. Najlepszym takim pokarmem jest mięso, obfitujące w białko.

Jednocześnie organizm psa wymaga również innych substancji: węglowodanów, tłuszczów, soli mineralnych, witamin oraz wody. Te składniki należy dostarczać w odpowiednich proporcjach, aby zapewnić psu pełnowartościowe żywienie.

Układ pokarmowy psa jest dostosowany do trawienia pokarmów pochodzenia zwierzęcego, choć psy nie są ścisłymi mięsożercami, jak koty. Mają krótki przewód pokarmowy, co oznacza, że przyswajanie pokarmu przebiega szybko. Tę cechę warto uwzględnić, decydując się na jakość podawanej karmy – im bardziej naturalna i przyswajalna, tym lepiej dla psa.

Co hodowca to inne podejście: różne filozofie żywienia psów

Będąc na wystawach a tym bardziej na konkursach psów ras użytkowych. Żywienie psów to najczęściej przewijający się temat rozmowy pomiędzy menerami, sędziami a publicznością. Da się zauważyć wysoki poziom konwersacji i wiedzę rozmówców. Trudno jednak wskazać jednoznacznie dobry i jedyny słuszny model żywienia. To wyróżniające się tematy: