Kredyty frankowe – co warto wiedzieć i jak uzyskać pomoc prawną?

Czym są kredyty frankowe?

Kredyty frankowe to kredyty hipoteczne zaciągane w Polsce, ale indeksowane lub denominowane we frankach szwajcarskich (CHF). Oznacza to, że wysokość zadłużenia oraz raty były przeliczane na podstawie kursu tej waluty, mimo że wypłata i spłata kredytu odbywały się w złotówkach.

W latach 2004-2008 kredyty te cieszyły się dużą popularnością ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach. Niestety, osoby, które zdecydowały się na takie zobowiązanie, nie przewidziały gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego, który nastąpił po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Zmiana kursu doprowadziła do znacznego wzrostu wartości kredytu oraz rat, co wpędziło wielu kredytobiorców w poważne problemy finansowe.

Problemy związane z kredytami frankowymi

Głównym problemem związanym z kredytami frankowymi jest gwałtowna zmiana kursu franka szwajcarskiego, która doprowadziła do sytuacji, w której dług wobec banku znacząco przewyższał pierwotną wartość kredytu. Raty kredytu wzrosły, co dla wielu kredytobiorców oznaczało, że spłacanie zobowiązań stało się niemal niemożliwe.

Dodatkowo, umowy kredytowe we frankach szwajcarskich zawierały wiele klauzul, które obecnie uznaje się za abuzywne, czyli niezgodne z prawem. Są to m.in. zapisy dotyczące sposobu ustalania kursu franka przez banki, co prowadziło do arbitralnych przeliczeń i dodatkowych kosztów dla kredytobiorców.

Jak uzyskać pomoc prawną w sprawach związanych z kredytami frankowymi?

Osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich mogą szukać pomocy prawnej np. https://atelier-lex.pl/franki/ , aby odzyskać część wpłaconych środków lub nawet unieważnić całą umowę kredytową. Istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu uzyskania wsparcia:

1. Analiza umowy kredytowej

Pierwszym krokiem w przypadku problemów z kredytem frankowym jest dokładna analiza umowy kredytowej przez prawnika specjalizującego się w sprawach finansowych. Warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią, która dokładnie przeanalizuje zapisy umowy i wskaże, czy zawiera ona klauzule niedozwolone. Taka analiza pozwoli na określenie, jakie kroki można podjąć – czy to negocjacje z bankiem, czy też skierowanie sprawy do sądu.

2. Skierowanie sprawy do sądu

W przypadku, gdy analiza umowy wykaże, że zawiera ona klauzule abuzywne, możliwe jest wniesienie pozwu przeciwko bankowi. Celem postępowania sądowego może być:

Unieważnienie umowy – w przypadku gdy sąd uzna, że umowa kredytowa jest nieważna, bank jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłat dokonanych przez kredytobiorcę, a kredytobiorca musi zwrócić otrzymany kapitał. Może to prowadzić do zakończenia umowy kredytowej i wyeliminowania dalszych zobowiązań.

Przewalutowanie kredytu – innym rozwiązaniem może być przeliczenie kredytu na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu. W efekcie, kredytobiorca spłacałby kredyt, jakby od początku był on kredytem w złotówkach, co znacznie obniżyłoby saldo zadłużenia.

3. Negocjacje z bankiem

Zanim sprawa trafi do sądu, wiele osób decyduje się na próbę negocjacji z bankiem. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który może pomóc w uzyskaniu korzystniejszych warunków spłaty kredytu lub ugody z bankiem, unikając kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych.

4. Wybór odpowiedniej kancelarii prawnej

Wybór odpowiedniego prawnika lub kancelarii specjalizującej się w kredytach frankowych ma kluczowe znaczenie. Warto wybrać kancelarię, która posiada doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i może pochwalić się sukcesami w sądowych sporach z bankami. Dobra kancelaria powinna zapewniać kompleksową obsługę – od analizy umowy, przez negocjacje, aż po reprezentację w sądzie.

Podsumowanie

Kredyty frankowe to temat, który nadal budzi wiele emocji i stanowi poważny problem dla tysięcy Polaków. Na szczęście istnieją różne sposoby uzyskania pomocy prawnej, zarówno przez negocjacje z bankiem, jak i poprzez postępowania sądowe. Skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej takiej jak https://atelier-lex.pl/ specjalizującej się w kredytach frankowych może być kluczowe dla rozwiązania problemu i uzyskania korzystnych warunków spłaty lub nawet unieważnienia umowy.