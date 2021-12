Dostępne warianty sprawiają, że z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Sprawdź, jakie zalety ma wynajem oraz zakup samochodu poleasingowego, a na pewno zdecydujesz się na jedną z tych opcji!

Samochód poleasingowy … czyli jaki?

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia inwestorowi dostęp do pewnego rodzaju dóbr bez konieczności ich zakupu. Leasingodawca (finansujący) zawiera umowę z leasingobiorcą i przekazuje mu prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. W zamian leasingobiorca ponosi określone koszty. W leasing możemy wziąć np. nieruchomości, ale również samochody.

Samochód poleasingowy to taki, który był kiedyś autem firmowym i stanowił przedmiot wyżej opisanej umowy. Po zakończeniu umowy pojazd nie został wykupiony przez przedsiębiorcę (lub osobę prywatną), tylko wrócił do firmy leasingowej.

Czy warto kupować samochody poleasingowe?

Zaletą aut poleasingowych jest ich wiek. Samochód, który był wcześniej przedmiotem leasingu, zostaje wystawiony na sprzedaż już po około 3 - 5 latach, bo zazwyczaj tyle trwa leasing. Wadą takich samochodów może być ich wysoki przebieg, ponieważ często są mocno eksploatowane, jednak nie jest to regułą. Zdarza się też, że mimo wysokiego przebiegu, samochód jest utrzymany w idealnym stanie i regularnie serwisowany. Wielu klientów decyduje się więc takie auto kupić.

Co więcej, pracownicy wyższych szczebli mogą wybierać lub dostosowywać samochód do swoich potrzeb w ramach budżetu firmowego, dlatego pośród samochodów poleasingowych możemy znaleźć używane auto, które wcale nie ma przejechane setek kilometrów. Jednak nie tylko niski przebieg jest zaletą takich pojazdów! Często mają one znacznie większą moc silnika i są dużo lepiej wyposażone. Istnieje również wysokie prawdopodobieństwo, że taki samochód pofirmowy nie pokonywał krótkich, miejskich tras.

Jeżeli wybierzemy model poleasingowy, nie musimy też dysponować ogromną gotówką, ponieważ cena samochodu spada już po kilku latach jego użytkowania (w porównaniu z ceną z salonu). Warto rozważyć taką ofertę też dlatego, że samochody, które były brane w leasing, mają udokumentowaną historię. Pomimo tak wielkiej zalety, ich aktualna cena będzie zazwyczaj dużo niższa niż cena auta kupionego od osoby prywatnej.

Dzieje się tak nie tylko dlatego, iż firmy leasingowe skutecznie negocjują początkowe ceny, ale również ze względu na dużą utratę wartości rynkowej nawet najlepszych samochodów używanych. W przypadku prywatnych sprzedawców cena modelu może zostać zawyżona, ponieważ wiele osób nie może pogodzić się ze spadkiem wartości rynkowej ich samochodu.