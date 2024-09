Kurs ogrodnika – zdobądź uprawnienia przez Internet

Jakie korzyści daje kurs ogrodnika?

Osoby, które decydują się na zdobywanie wykształcenia ogrodniczego, uzyskują korzyści analogiczne do tych, które dają uprawnienia rolnicze. Z pewnością dla wielu zainteresowanych bardzo ważną kwestią jest to, że roczny kurs KKZ „Zawód ogrodnik” upraszcza drogę nabywania nieruchomości rolnych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://rolnicy-ogrodnicy.pl/dlaczego-warto/.

Kończąc program, zyskujesz kwalifikacje, które mogą otworzyć drzwi do nowych zawodowych wyzwań. Osoby prowadzące zajęcia to eksperci w branży – praktycy, którzy nie tylko przekażą aktualną wiedzę teoretyczną i nauczą podstaw ogrodnictwa, ale także podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem. To doskonała okazja, by poszerzyć horyzonty i stać się ekspertem w danej dziedzinie.

Na kursie nauczysz się, jak efektywnie planować i zarządzać przestrzenią zieloną, pielęgnować rośliny, korzystać z nowoczesnych technologii ogrodniczych oraz rozwiązywać praktyczne problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy ogrodnika. Zapisanie się na szkolenie może stać się impulsem do realizacji marzeń o własnym biznesie związanym z ogrodnictwem.

Dla kogo kurs ogrodnika?

Na szkolenie mogą zapisać się osoby, którym zależy na formalnych uprawnieniach, jest polecany wszystkim, którzy chcą rozwijać pasje. Kurs poszerza możliwości zawodowe, daje szanse szybkiego przebranżowienia i uzyskania nowego zawodu. Stwarza doskonałe warunki do tego, by wzbogacić swoje zainteresowania.

Edukacja na tym kierunku może zainteresować również osoby, które już pracują w sektorze ogrodniczym lub rolniczym i chcą aktualizować wiadomości branżowe, poznać nowe techniki i potwierdzić kwalifikacje. Dzięki zdobytym umiejętnościom i nowoczesnej wiedzy kursanci podnoszą swoją wartość na rynku pracy, wzbogacają CV, zwiększając tym samym szanse na lepsze propozycje zawodowe.

Jak wygląda szkolenie w formie online?

Szkolenie ma formę hybrydową – wiadomości, które są przekazywane w trybie online, można odtwarzać w dowolnym czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wykłady odbywają się także w czasie rzeczywistym, więc uczestnicy kursu mają kontakt z prowadzącymi. Do zaliczenia są również zajęcia praktyczne – to kursanci decydują, w jakim miejscu je zrealizują. Może to być m.in. ogród lub szkółka botaniczna, firma specjalizująca się w pielęgnacji zieleni, czy gospodarstwo ogrodnicze. Wstępne zapisy na kurs, a także szczegółowe informacje na temat jego przebiegu, udostępnione są na stronie: http://rolnicy-ogrodnicy.pl/.

Sposób realizacji kursu jest dostosowany do potrzeb osób, które pracują zawodowo, lub też z innych względów nie mogą uczestniczyć regularnie w zajęciach stacjonarnych. Uczestnicy mogą uczyć się z dowolnego miejsca, łącząc edukację z pracą i innymi obowiązkami.