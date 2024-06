Lampy podłogowe – oświetlenie i stylowy dodatek do aranżacji wnętrza

Niekiedy kilka nowych lamp lub wymiana istniejącego na nowe sprawi, że znów poczujemy się jak w nowym mieszkaniu. Zapraszamy do poznania kilku inspiracji i pomysłów na odświeżenie mieszkania!

Dobór miejsca dla lampy stojącej

Wybór odpowiedniego miejsca dla lampy podłogowej powinien być uzależniony od tego jaką rolę ma pełnić – zadaniową lub nastrojową. Każda bowiem ma inny klosz i inaczej rozprasza światło. Inna sprawdzi się w sypialni, a inna salonie w kąciku czytelniczym. Są jednak pewne ograniczenia, które wymuszają ustawienie jej w konkretnym miejscu:

W pobliżu gniazdka elektrycznego - upewnij się, że będzie można ją podłączyć do zasilania, aby uniknąć długich przewodów biegnących przez pokój.

Łatwy dostęp do włącznika - upewnij się, że włącznik lampy jest łatwo dostępny z miejsca, w którym zazwyczaj przebywasz, np. z kanapy czy fotela.

W wielu sklepach (sprawdź w Ardant – model Kettle) można znaleźć lampy przenośne na baterie, które ładuje się przez USB. Ich wybór jest jednak ograniczony i nie zawsze taki model będzie pasował do akurat Twojej aranżacji.

Gdzie jeszcze można postawić lampę podłogową by była funkcjonalna, a zarazem dekorowała wnętrze?

W praktycznie dowolnym pomieszczeniu: salonie, sypialni, pokoju dziecięcym .

. Obok kanapy w salonie – idealna do czytania lub tworzenia nastrojowego oświetlenia.

– idealna do czytania lub tworzenia nastrojowego oświetlenia. W rogu pokoju - może pomóc rozjaśnić ciemne kąty i wizualnie powiększyć przestrzeń. Wypełni puste i niewykorzystane miejsce.

- może pomóc rozjaśnić ciemne kąty i wizualnie powiększyć przestrzeń. Wypełni puste i niewykorzystane miejsce. W sypialni obok fotela , gdziestworzy przytulny kącik do relaksu.

, gdziestworzy przytulny kącik do relaksu. Obok biurka w gabinecie - zapewni dodatkowe światło podczas pracy po zmroku.

Jeśli połączysz funkcję i zadbasz o designerski wygląd, dopełnisz aranżację i odświeżysz wnętrze.

Jaką lampę stojącą wybrać?

Każdy ma własny gust, dlatego lampa powinna Ci się podobać, a jednocześnie pasować do pozostałych elementów wyposażenia wnętrza – do mebli, podłogi, wykładzin i dywanów. Jest jednak ważny aspekt, o którym możesz nie wiedzieć, czyli typ klosza lub abażura. Każdy z nich inaczej rozświetli mieszkanie. Jedne będą przepuszczać dużo światła, a inne mniej. Intensywność może zależeć również od samej żarówki w jaką wyposażysz lampę. W pierwszej jednak kolejności wróćmy do typów kloszy. Najczęściej do wyboru masz:

Abażury materiałowe – materiał będzie przepuszczał tylko cześć światła. Czym ciemniejsza tkanina tym więcej światła pochłonie abażur. Jeśli chcesz by lampa pełniła rolę oświetlenia nastrojowego, wybierz ciemniejszy. Jeśli ma Ci posłużyć do doświetlenia całego pomieszczenia – postaw na jaśniejsze materiały.

– materiał będzie przepuszczał tylko cześć światła. Czym ciemniejsza tkanina tym więcej światła pochłonie abażur. Jeśli chcesz by lampa pełniła rolę oświetlenia nastrojowego, wybierz ciemniejszy. Jeśli ma Ci posłużyć do doświetlenia całego pomieszczenia – postaw na jaśniejsze materiały. Klosze szklane – lubią rozpraszać światło intensywnie po całym pomieszczeniu.

– lubią rozpraszać światło intensywnie po całym pomieszczeniu. Klosze metalowe – zwykle skierowane są ku dołowi, gdzie snop światła pada tam, gdzie tego potrzebujesz.

– zwykle skierowane są ku dołowi, gdzie snop światła pada tam, gdzie tego potrzebujesz. Klosze rattanowe i wiklinowe – to jeden z typów, który tworzy piękne dekoracje poprzez wydostające się światło pomiędzy splotami. Lubiony typ lamp we wnętrzach boho.

– to jeden z typów, który tworzy piękne dekoracje poprzez wydostające się światło pomiędzy splotami. Lubiony typ lamp we wnętrzach boho. Lampy bez klosza – minimalistyczne modele, gdzie żarówka widoczna jest gołym okiem. Najczęściej są to modele do wnętrz industrialnych z ozdobnym źródłem światła i filamentem.

To podstawowe różnice pomiędzy kloszami oraz tym z jakim materiałów są wykonane i jaką budowę posiadają. Sama podstawa lampy nie odgrywa kluczowej roli, a stanowi rolę dekoracyjną.

Dodatkowe funkcje w lampach stojących

Na tym jednak możliwości i zalety się nie kończą. Lampa stojąca może mieć wiele dodatkowych funkcji, które sprawiają, że staje się jeszcze bardziej praktyczna. Na uwagę zasługują przede wszystkim poniższe.

Ściemniacz - lampy z wbudowanym ściemniaczem pozwalają na dostosowanie jasności światła do zadań i czynności jakie akurat wykonujemy.

- lampy z wbudowanym ściemniaczem pozwalają na dostosowanie jasności światła do zadań i czynności jakie akurat wykonujemy. Regulacja kierunku światła dzięki ruchomym ramionom umożliwia skierowanie światła w dowolnym kierunku, co jest szczególnie przydatne przy czytaniu lub pracy.

światła dzięki ruchomym ramionom umożliwia skierowanie światła w dowolnym kierunku, co jest szczególnie przydatne przy czytaniu lub pracy. Obrotowe klosze , które można obracać lub pochylać praktycznie w dowolnym kierunku.

, które można obracać lub pochylać praktycznie w dowolnym kierunku. Sterowanie zdalne dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi lub Bluetooth, a także za pomocą smartfona lub asystenta głosowego (np. Alexa, Google Assistant).

dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi lub Bluetooth, a także za pomocą smartfona lub asystenta głosowego (np. Alexa, Google Assistant). Wbudowane gniazdka i porty USB , które umożliwiają podłączenie innych urządzeń elektrycznych (telefony, ładowarki) bez potrzeby korzystania z dodatkowych przedłużaczy.

, które umożliwiają podłączenie innych urządzeń elektrycznych (telefony, ładowarki) bez potrzeby korzystania z dodatkowych przedłużaczy. Wbudowane półki i stoliki mogą służyć jako dodatkowe miejsce do przechowywania książek, czasopism czy dekoracji.

mogą służyć jako dodatkowe miejsce do przechowywania książek, czasopism czy dekoracji. Funkcje specjalne (światło nocne) oferują delikatne, przyciemnione oświetlenie, które nie przeszkadza w nocy.

Niewielki dodatek, a wiele możliwości – prawda? Idźmy dalej, bo na tym nie koniec ciekawych rozwiązań.

Przenośne lampy podłogowe z wbudowanymi akumulatorami

To nowoczesne modele, które posiadają dobrze ukryte baterie i akumulatory, które ładuje się przy pomocy ładowarki do telefonu. Zapewniają świetne światło, a jednocześnie nie musza być na stałe „przytwierdzone” do gniazdka. W zależności od potrzeby lampę można przestawiać – z salonu do sypialni, a nawet na taras. Dzięki ochronie IP i szczelności mogą być stosowane nawet na dworze.

Po jednym 8-godzinnym ładowaniu lampa może z powodzeniem świecić kolejne 3 dni. To opcja dla tych, którzy nie mają zbyt wielu gniazdek na tradycyjne wtyczki.

Modne lampy stojące w 2024 roku – polecamy

W sklepach są tysiące modeli oświetlenia stojącego, ale to nieliczne znajdują swoich zwolenników. Sklep Internetowy Ardant na podstawie gustów swoich klientów może potwierdzić, że najbardziej popularnymi lampami podłogowymi w obecnym roku są:

Lampy podłogowe boho – z wiklinowymi, rattanowymi, jutowymi, a nawet bambusowymi kloszami. Są lekkie, posiadają naturalne kolory pochodzące od drewna i świetnie komponują się w jasnych, nowoczesnych wnętrzach.

– z wiklinowymi, rattanowymi, jutowymi, a nawet bambusowymi kloszami. Są lekkie, posiadają naturalne kolory pochodzące od drewna i świetnie komponują się w jasnych, nowoczesnych wnętrzach. Lampy podłogowe kule – bardzo modne w ostatnim czasie, gdzie wiele kul zamontowanych jest na jednej podstawie.

– bardzo modne w ostatnim czasie, gdzie wiele kul zamontowanych jest na jednej podstawie. Lampy podłogowe kolonialne – to te, gdzie abażury przypominają starodawne modele, które niegdyś gościły w domach naszych dziadków. Najczęściej są wybierane do aranżacji klasycznych.

– to te, gdzie abażury przypominają starodawne modele, które niegdyś gościły w domach naszych dziadków. Najczęściej są wybierane do aranżacji klasycznych. Lampy podłogowe skandynawskie z minimalistycznymi kloszami. Niekiedy to długa, smukła podstawa zakończona niewielkim kloszem w kształcie tuby.

Jeśli dotarliście aż tutaj, to oznacza, że się nie myliliśmy. Masz trochę dość swojego mieszkania i przyszedł czas na zmiany. Zastanów się zatem nad zakupem lampy podłogowej, ale również pomyśl o wymianie żyrandola czy lampy sufitowej.