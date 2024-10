Leasing operacyjny vs. leasing finansowy: co wybrać?

Czym jest leasing?

Zacznijmy od podstaw. Leasing – co to właściwie jest? To umowa, na mocy której leasingodawca (firma leasingowa) oddaje leasingobiorcy (najczęściej firmie, ale niekoniecznie) określony przedmiot do użytku na pewien czas. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się do regularnych płatności, czyli uiszczania rat leasingowych. Po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot może zostać wykupiony na własność przez leasingobiorcę lub zwrócony leasingodawcy, w zależności od zapisów umowy.

Leasing jest atrakcyjny głównie ze względu na brak konieczności jednorazowego wydawania dużych sum na zakup sprzętu czy pojazdów. Daje możliwość korzystania z nowoczesnych maszyn, samochodów czy innych środków trwałych bez obciążania budżetu firmy.

Istnieją dwa główne rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy – a każdy z nich ma swoje zalety.

Na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to forma, w której przedmiot leasingu formalnie pozostaje własnością leasingodawcy przez cały czas trwania umowy. Oznacza to, że leasingobiorca korzysta z przedmiotu, ale nie staje się jego właścicielem. Po zakończeniu umowy może wykupić przedmiot za ustaloną kwotę lub zwrócić go leasingodawcy.

Leasing operacyjny jest szczególnie popularny wśród firm, ponieważ pozwala na ujęcie pełnych kosztów rat leasingu oraz wpłaty początkowej w księgach rachunkowych jako koszty uzyskania przychodu. To istotne z perspektywy podatkowej, ponieważ wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania. Do każdej raty jest doliczany podatek VAT, a zatem nie ma potrzeby uiszczania go w całości na początku trwania umowy. Minimalny okres trwania umowy nie może być jednak krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, co stanowi pewne ograniczenie.

Zalety leasingu operacyjnego:

możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wszystkich kosztów;

brak konieczności wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy;

możliwość korzystania z najnowszego sprzętu bez konieczności posiadania go na własność;

leasingodawca odpowiada za amortyzację przedmiotu, co może być korzystne dla przedsiębiorców niemających innego majątku.

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego przede wszystkim pod kątem własności przedmiotu leasingu. W tym przypadku leasingobiorca staje się jego właścicielem już w momencie podpisania umowy, choć formalnie przeniesienie własności następuje po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zostaje ujęty w aktywach leasingobiorcy, co oznacza, że to on odpowiada za jego amortyzację. Tylko część odsetkowa raty leasingowej jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu. Należy zwrócić uwagę, że w leasingu finansowym suma podatku VAT naliczonego od należności leasingowych ma zawsze stawkę właściwą dla przedmiotu leasingu. Ten rodzaj finansowania może być zatem szczególnie korzystny w przypadku środków trwałych, które są opodatkowane stawką niższą niż 23%. Całość należnego podatku VAT trzeba jednak zapłacić jednorazowo, tuż po podpisaniu umowy leasingu finansowego.

Zalety leasingu finansowego:

przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy po zakończeniu umowy;

możliwość rozliczania amortyzacji po stronie leasingobiorcy;

mniejsze koszty związane z wykupem (przedmiot często zostaje wykupiony za symboliczną kwotę po spłacie ostatniej raty);

nie ma ograniczeń związanych z czasem trwania umowy.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – różnice

Różnice między leasingiem operacyjnym i finansowym dotyczą kilku aspektów.

Własność przedmiotu:

w leasingu operacyjnym przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy, a leasingobiorca ma jedynie prawo do jego użytkowania;

w leasingu finansowym przedmiot staje się własnością leasingobiorcy po zakończeniu umowy.

Amortyzacja:

w leasingu operacyjnym amortyzacja jest po stronie leasingodawcy.

w leasingu finansowym amortyzację prowadzi leasingobiorca.

Koszty podatkowe:

leasing operacyjny pozwala na zaliczenie pełnych rat leasingowych oraz opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodu;

w leasingu finansowym jedynie część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu, a leasingobiorca musi również amortyzować przedmiot.

Wykup przedmiotu:

w leasingu operacyjnym wykup jest opcjonalny;

w leasingu finansowym leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu po spłacie wszystkich rat.

Podatek VAT:

w leasingu operacyjnym jest doliczany do każdej raty (zawsze w wysokości 23%);

w leasingu finansowym całość podatku VAT jest opłacana z góry, a stawka zależy od przedmiotu leasingu.

W praktyce leasing operacyjny można porównać do wynajmu długoterminowego z możliwością wykupu, a leasing finansowy można porównać do zakupu na raty.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – co wybrać?

Jeśli zależy Ci na niższych kosztach operacyjnych i możliwości zaliczenia pełnych rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, leasing operacyjny może być dla Ciebie odpowiedni. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą regularnie wymieniać sprzęt na nowy i nie zależy im na posiadaniu środków trwałych na własność. Jest to również dobre rozwiązanie, jeśli nie chcesz martwić się amortyzacją przedmiotu.

Leasing finansowy będzie lepszym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na tym, aby po zakończeniu umowy stać się właścicielem przedmiotu. Jest to korzystne w przypadku maszyn, urządzeń czy pojazdów, które mają dłuższy okres użytkowania i mogą być wykorzystywane przez wiele lat. Dla osób planujących długoterminowe inwestycje w środki trwałe leasing finansowy oferuje bardziej opłacalne warunki wykupu. Może być również korzystniejszy finansowo w przypadku środków trwałych objętych niższą stawką VAT (np. sprzęt medyczny).

Decyzja o wyborze między leasingiem operacyjnym a finansowym zależy zatem od Twoich indywidualnych potrzeb, charakterystyki prowadzonej działalności oraz tego, jak zamierzasz korzystać z przedmiotu leasingu. Niezależnie od tego, jaki typ leasingu wybierzesz, przed podpisaniem umowy warto pobrać Raport BIK Moja Firma. Dzięki niemu uzyskasz cenne informacje dotyczące sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa (aktywne zobowiązania, opóźnienia w płatnościach itp.).

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA