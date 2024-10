Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK 2024 Jesienna edycja pełna niezwykłych atrakcji!

Przygotujcie się na fascynujące spotkania ze światem zwierząt podczas tegorocznej edycji Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2024 r. w Targach Lublin. ZOOPARK to doskonała okazja, aby odkryć różnorodność fauny – od egzotycznych stworzeń po domowe pupile, a wszystko to w wyjątkowej atmosferze pełnej edukacyjnych atrakcji.

Zwierzęta zagrodowe i egzotyczni goście z Azji i Ameryki Południowej

Podczas tegorocznej edycji odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję do bliskiego spotkania z różnorodnymi zwierzętami zagrodowymi, takimi jak kozy, owce, konie, kuce, a także krowy i osioł. To świetna okazja, aby poczuć bliskość natury i poznać życie zwierząt hodowanych na wsiach. Ale to nie wszystko! Na ZOOPARKU pojawią się również egzotyczni goście z dalekich zakątków świata. Zobaczyć będzie można majestatycznego wielbłąda dwugarbnego z Azji Środkowej oraz sympatyczne lamy z Ameryki Południowej. Dodatkowo, jednym z najważniejszych punktów programu będzie I Ogólnopolska Wystawa Alpak. Po raz pierwszy w Polsce alpaki różnych hodowców staną obok siebie na ringu i zostaną ocenione przez międzynarodowego sędziego. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu spotkać wielu polskich hodowców, zobaczyć efekty ich pracy oraz najlepsze jakościowo alpaki, a przede wszystkim poczuć dreszcz emocji podczas wyboru Championów!

Wystawa Kotów Rasowych

Miłośnicy kotów będą mieli powód do radości! Na ZOOPARKU zagości Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, organizowana przez Międzynarodowy Klub Felinologiczny IBSCC. Wystawcy zaprezentują piękne i rzadkie rasy kotów uznane przez World Cat Federation, w tym majestatyczne Maine Coon, eleganckie koty syjamskie, egzotyczne sfinksy oraz urocze koty brytyjskie krótkowłose. To prawdziwa uczta dla miłośników tych wyjątkowych zwierząt!

Ptaki drapieżne i egzotyczne

W sekcji ptaków drapieżnych, zobaczycie majestatyczne drapieżniki, takie jak puchacz zwyczajny, płomykówka, myszołowiec towarzyski oraz kruk. Te potężne ptaki fascynują swoją siłą, zwinnością i mądrością, co czyni je jednymi z najbardziej szanowanych stworzeń w świecie przyrody. Dodatkowo, w strefie ptaków egzotycznych czekać będą na Was kolorowe papugi oraz śpiewające kanarki.

Strefa terrarystyki i akwarystyki

W strefie terrarystyki w dużych terrariach zobaczycie różne gatunki węży, żółwi i jaszczurek.

Pojawią się m.in.: agama, kameleon, gekon, pyton, wąż zbożowy. Strefę dopełni wystawa pająków tropikalnych oraz innych stawonogów. Jeśli chcecie rozpocząć swoja przygodę z terrarystyką to podczas ZOOPARKu będziecie mieć doskonałą okazję , żeby to zrobić, gdyż będzie z nami Stowarzyszenie Terrarystów Polskich – STP. Eksperci terrarystyki i herpetologii poinformują Was jak odpowiedzialnie opiekować się tymi stworzeniami.

Wystawa akwarystyczna podczas jesiennej edycji Zooparku będzie największą tymczasową tego typu ekspozycją w Lublinie. Na odwiedzających czekać będzie fascynująca podróż przez różnorodne ekosystemy wodne, pełne egzotycznych gatunków ryb i stworzeń wodnych pochodzących z najdalszych zakątków ziemi. Wśród nich znajdują się m.in. dyskowce, błazenki, gupiki, mieczyki, molinezje oraz ryby z Jeziora Tanganika i kolorowe gatunki rodem z Ameryki Południowej. Jednak to nie wszystko! W ramach wystawy odbędą się także wystawa zdjęć o tematyce akwarystyki słodkowodnej oraz widowiskowe Zawody Aqua Show Rockscaping, w których uczestnicy będą rywalizować w tworzeniu imponujących kompozycji skalnych w akwariach. Całość dopełni wyjątkowy pokaz zakładania akwarium naturalnego w wykonaniu Michała Adamka– niekwestionowanego Mistrza Europy w aquascapingu. Ale to nie wszystko! Dodatkowo w strefie akwarystyki na dzieci czekać będą konkursy rysunkowe.

Motylarnia – Kolorowy Świat Tropikalnych Motyli

Podczas ZOOPARKU niepowtarzalną atrakcją będzie motylarnia, która przeniesie odwiedzających w egzotyczny świat pełen kolorowych motyli. W tym magicznym miejscu będzie można zobaczyć wyjątkowe okazy motyli tropikalnych, które swoją różnorodnością barw i wzorów przywiodą na myśl tropikalne lasy. Dla miłośników rękodzieła przygotowano także warsztaty artystyczne, na których będzie można tworzyć magnesy, figurki z gipsu oraz bransoletki inspirowane motylami. To idealna okazja, by poczuć się jak w tropikach i jednocześnie rozwijać swoją kreatywność, tworząc własne dzieła inspirowane przyrodą.

Pokaz Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych

Dla wielbicieli ptaków ZOOPARK przygotował również wyjątkowy pokaz drobiu ozdobnego i gołębi rasowych. Odwiedzający będą mieli okazję podziwiać różnorodne rasy kur, kaczek, gęsi, indyków, a także bażantów i perliczek. Barwne upierzenie i urocze pióra tych ptaków z pewnością zachwycą wszystkich, którzy cenią sobie piękno natury. Dodatkową atrakcją będzie wystawa gołębi rasowych, które od lat selekcjonowane są pod kątem wyjątkowych cech, takich jak kolor upierzenia, długość ogona czy budowa ciała. Ten pokaz to prawdziwa gratka dla miłośników ptactwa i hodowli.