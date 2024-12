Lubelszczyzna – kraina wyjątkowej Natury, pełna malowniczych miejsc

Strzelecki Park Krajobrazowy i Dolina Bugu – dzikie serce Lubelszczyzny

Strzelecki Park Krajobrazowy to prawdziwa oaza spokoju i miejsce, gdzie dzika przyroda przenika się z malowniczymi krajobrazami. Położony w dolinie rzeki Bug, park oferuje niezwykłe widoki na rozległe łąki, lasy oraz charakterystyczne, dzikie rozlewiska Bugu. Jest to idealne miejsce dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek, którzy mogą podziwiać nie tylko urokliwe zakątki, ale i unikalną faunę – to siedlisko wielu gatunków ptaków, co czyni je popularnym miejscem dla ornitologów.

Dla osób, które chcą w pełni zanurzyć się w atmosferze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, Na Miły Bug to idealny wybór. Ten drewniany domek, położony blisko rzeki, otoczony jest pięknem Natury i zapewnia ciszę, jakiej nie doświadczy się w wielkomiejskim zgiełku. Goście mogą wyruszyć na spacery po okolicznych łąkach, a wieczorami cieszyć się zachodami słońca nad Bugiem. To idealne miejsce, by uciec od codzienności i poczuć magię Doliny Bugu.