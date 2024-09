Magnesy ferrytowe – ciekawe fakty, które warto znać

#1 – Wszystko zaczęło się w Tokyo

W 1930 roku dwaj japońscy naukowcy, Yogoro Kato i Takeshi Takei z Instytutu Technologicznego w Tokio, zsyntetyzowali pierwsze związki ferrytu. To odkrycie stało się kamieniem milowym w historii materiałów magnetycznych. Pięć lat później, w 1935 roku, powstała firma TDK Corporation, spółka akcyjna, której celem było wykorzystanie tych związków w przemyśle. Ferryt stał się dzięki niej jednym z najpopularniejszych materiałów w technologii magnetycznej. Co ciekawe, firma dalej istnieje na rynku i jest notowana na tokijskiej giełdzie.

#2 – Magnes ferrytowy jest kruchy

Ciekawostką jest to, że magnes ferrytowy charakteryzuje się dużą kruchością, przez co może łatwo pękać lub złamać się pod wpływem silnych uderzeń bądź cyklicznie powtarzającego się nacisku. Wszystko dlatego, że struktura tego typu materiału jest dość wytrzymała, lecz nie w tak dużym stopniu, jak w przypadku innych rodzajów magnesów. Z tego względu należy obchodzić się z nimi ostrożnie, a ich zastosowania ograniczyć wyłącznie do konkretnych miejsc. W skrajnych przypadkach w wyniku wyjątkowo niefortunnych uszkodzeń mogą powstawać ostre odłamki, stanowiące duże zagrożenie dla użytkowników i operatorów maszyn czy urządzeń.

#3 – Magnes ferrytowy jest odporny na wysokie temperatury

Jedną z głównych korzyści wynikających z konstrukcji magnesów ferrytowych jest ich wyjątkowa odporność na działanie wysokich temperatur. Zachowują swoje właściwości magnetyczne nawet w temperaturach sięgających 250℃! To wartości spotykane wyłącznie w niektórych procesach produkcyjnych. Dla porównania magnesy neodymowe tracą swoją magnetyzację już przy 80℃ (bez specjalnych dodatków oraz powłok), co sprawia, że ferryt jest bardziej odporny w wielu zastosowaniach wymagających pracy w trudnych warunkach.

#4 – Magnes ferrytowy to tańsza alternatywa magnesu neodymowego

Magnesy ferrytowe są powszechnie produkowane i zarazem także wykorzystywane na całym świecie i to na szeroką skalę, przez co w ciągu wielu lat zostały dopracowane do perfekcji. Dzięki niższym kosztom produkcji są obecnie znacznie tańsze od magnesów neodymowych, co czyni je atrakcyjną opcją w wielu zastosowaniach – zarówno codziennych, jak i w przemysłowych.

#5 – Magnes ferrytowy występuje w wielu wariantach

Magnesy ferrytowe dostępne są w różnych kształtach, dzięki czemu można je zastosować w różnych dziedzinach.

Magnesy walcowe mają budowę przypominającą walec i są wykorzystywane między innymi w elektronice oraz sprzęcie przemysłowym. Modele płytkowe są cienkie, a dzięki ich dużej powierzchni a niewielkiej wysokości, stanowią świetne rozwiązanie do mocowania na płaskich powierzchniach. Z kolei magnesy pierścieniowe ze względu na otwór znajdujący się w ich centralnej części, są wykorzystywane w różnego rodzaju silnikach i czujnikach.

Magnesy ferrytowe odgrywają istotną rolę w różnych gałęziach przemysłu, są dostępne w wielu wariantach, a przy tym także cechują się ponadprzeciętną odpornością na większość uszkodzeń związanych z ich eksploatacją.