„Maluchy z Felina” czyli 100 miejsc w przedszkolu i zajęcia dodatkowe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Od tańca do terapii

Co konkretnie zyskały przedszkolaki? W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do sal przedszkolnych, jadalni, szatni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych. Spośród zajęć dodatkowych warto wymienić m.in. logopedię, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, taniec, rytmikę oraz kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona.

Z dodatkowych zajęć najbardziej ucieszyły się dzieci, a trzeba dodać, że udział w nich brali wszyscy podopieczni Przedszkola nr 84 w Lublinie. – 12 grup w każdym z naszych trzech budynków – wspomina dziś Edyta Mazurek, dyrektor Przedszkola nr 84. – Rodzice bardzo, ale to bardzo, się cieszyli, że ich dzieci otrzymały szereg zajęć dodatkowych, za które nie trzeba uiszczać opłat. Dzieciom najbardziej podobała się rytmika i tańce, bo wiadomo, że to zajęcia ruchowe przy muzyce. Z kolei ja osobiście, a także wielu rodziców, cenimy kinezjologię edukacyjną, bo to metoda zawierająca elementy terapeutyczne – dodaje pani dyrektor.

W tym miejscu wyjaśnijmy, że to opracowana przez Paula Dennisona metoda terapeutyczna pomagająca w pracy nad różnego rodzaju zaburzeniami. Mowa o np. ruchowych, problemach ze skupieniem uwagi czy pomagająca niwelować trudności w nauce czytania i pisania.

Projekt Maluchy z Felina okazał się bardzo pomocny, nie tylko jeśli chodzi o dzieci, ale także jeśli chodzi o Przedszkole nr 84 i jego pracowników. – Oczywiście do prowadzenia zajęć pozyskaliśmy odpowiednich specjalistów, ale także nasi pracownicy, aby móc prowadzić zajęcia dodatkowe, zaczęli podnosić swoje kwalifikacje i zdobywali nowe umiejętności. Z takiego obrotu rzeczy jestem bardzo zadowolona, a gdyby nie realizacja tego projektu to pewnie by się to nie udało. Było to dla nas, dla kadry, impulsem, żeby zainwestować w swój rozwój zawodowy – zaznacza Edyta Mazurek.

Widać efekty

To jednak nie wszystko. Jak wspomnieliśmy, efekty programów finansowanych z Unii Europejskiej widać po zakończeniu działań. Projekt pt. „Maluchy z Felina” dobiegł końca, ale w jakiś sposób został w Przedszkolu nr 84. Dzięki temu, że nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje, i prowadzą zajęcia na wysokim poziomie.

– Nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe w ramach etatu, a to ma taki plus, że nadal dla dzieci i ich rodziców są darmowe – tłumaczy dyrektor Przedszkola nr 84 w Lublinie. Plan zajęć na ten rok szkolny jeszcze nie został ogłoszony, ale jak spojrzeć na rozpiskę zajęć dodatkowych na rok ubiegły, to można zauważyć, jak dużo przewidziano dodatkowych lekcji. Są grupy przedszkolne, które rytmikę i tańce miały nawet dwa razy w tygodniu po 30 minut.

Dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podniósł się poziom edukacji przedszkolnej, a także możliwe było dostosowanie pomieszczeń oraz doposażenie sal, gdzie maluchy spędzają najwięcej czasu.