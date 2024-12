Modne i stylowe wnętrze dzięki dodatkom ze sklepu Tulup.pl

Modne i funkcjonalne dodatki do małego salonu

W tym sezonie jednym z najmodniejszych trendów jest miejska dżungla. Motywy roślinne i botaniczne sprawią, że będąc we własnym salonie, poczujecie się jak w amazońskim tropikalnym lesie! Trend powrotu do natury wybrzmiał bardzo mocno w zeszłym roku, gdy wszelkie podróże wakacyjne były znacznie ograniczone lub niemożliwe.

W tym sezonie trend miejskiej dżungli zwrócił się ku kolorystyce związanej z ziemią, modne będą wszystkie dodatki do wystroju wnętrz w odcieniach oliwkowej zieleni, pustynnego piasku, ciepłego cynamonu, głębokiej szarości i granatu. Takie kolory uspokajają, relaksują, pomagają obniżyć napięcie i wzmacniają poczucie stabilności.

Do salonu w stylu miejskiej dżungli wybierz szklane obrazy na ścianę lub obrazy canvas z motywami roślinnymi np. zielonymi liśćmi czy egzotycznymi kwiatami. W połączeniu z ciemnoszarymi ścianami czy sofą stworzą unikalny, loftowy klimat. Dobierając dodatki do salonu pamiętaj o tym, by nie przytłoczyć niewielkiego wnętrza. W mniejszych metrażach warto postawić na jakość dodatków np. tryptyk obrazów na płótnie na ścianie, niż ich ilość. Nie jest tajemnica, że lubimy kupować dodatki do wystroju wnętrz i łatwo przekroczyć granicę pomiędzy umiarem a nadmierną ilością.

W małym salonie sprawdzi się też połączenie głębokiej, ciemnej szarości z ciepłym, miodowym odcieniem. Te dwa kolory nieprzypadkowo są kolorami roku 2021 wg Instytutu Pantone. Miodowy żółty ociepli głęboką, ciemną szarość i sprawi, że wnętrze będzie przytulne i oryginalne. To drugie połączenie kontrastowych kolorów, które ma szansę stać się prawdziwym hitem!

W niewielkich salonach dobrze będą wyglądały obrazy szklane lub akrylowe, które dodadzą wnętrzu głębi i optycznie powiększą przestrzeń. Takie rozwiązanie to świetny pomysł do aranżacji salonu z aneksem kuchenny w małej kawalerce.

Jak urządzić nowoczesną kuchnię?

Nowoczesna kuchnia ma wiele odsłon. To już nie tylko styl skandynawski czy loftowy, ale również prowansalski i modernistyczny, z wykorzystaniem takich elementów jak blaty kuchenne z kwarcu czy paneli kuchennych ze szkła hartowanego. Szkło hartowane dzięki odporności na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgoć sprawdza się dużo lepiej w codziennym użytkowaniu niż tradycyjne kafelki.

Jednym z ciekawych dodatków do wystroju kuchni jest szklany zegar kuchenny, który znajdziecie w ofercie sklepu tulup.pl. Zegar szklany jest wykonany ze szkła hartowanego, podobnie jak panel kuchenny. Nieograniczony wybór motywów sprawi, że zegar szklany będzie pasował do każdego wystroju wnętrza.

W kuchni w skandynawskim klimacie warto powiesić obrazy szklane lub akrylowe z nadrukiem, które dodadzą jej lekkości i przełamią neutralny charakter.