MORAMO: Mają sposób na sen dzięki specjalnym okularom

Czy zdarza Ci się przewracać z boku na bok, próbując zasnąć, choć wiesz, że rano czeka Cię intensywny dzień? W świecie pełnym ekranów i sztucznego oświetlenia coraz więcej osób szuka skutecznych metod na poprawę jakości snu. Okazuje się, że jednym z istotniejszych czynników wpływających na nasz rytm dobowy jest światło niebieskie emitowane przez urządzenia elektroniczne.

Dlaczego sen jest tak ważny?

Sen to podstawowy element naszego życia, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podczas snu zachodzą procesy regeneracyjne, a mózg przetwarza informacje zgromadzone w ciągu dnia. Niedobór snu może prowadzić do problemów z koncentracją, obniżenia odporności czy pogorszenia nastroju. Dlatego warto poszukać sposobu na dobry sen, który pomoże nam cieszyć się pełnią energii każdego dnia.

Światło niebieskie a melatonina

Melatonina to hormon produkowany przez nasz organizm, który reguluje cykl snu i czuwania. Jej poziom wzrasta wieczorem, sygnalizując, że pora udać się na spoczynek. Jednak ekspozycja na światło niebieskie emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów czy komputerów może hamować produkcję melatoniny. W efekcie trudniej nam zasnąć, a jakość snu ulega pogorszeniu.

Jak działa światło niebieskie?

Światło niebieskie to część widma światła widzialnego o krótkiej długości fal. W ciągu dnia jest ono korzystne, ponieważ zwiększa czujność i poprawia nastrój. Problem pojawia się wieczorem, gdy naturalnie powinniśmy przygotowywać się do snu. Korzystanie z urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych może zaburzać nasz wewnętrzny zegar biologiczny, prowadząc do problemów ze snem.

Okulary komputerowe to dobry sposób na sen

Jednym z efektywnych sposobów na zminimalizowanie negatywnego wpływu światła niebieskiego jest stosowanie okularów z filtrem światła niebieskiego. Filtr blue-light blokuje szkodliwe promieniowanie, pozwalając na naturalne zwiększenie poziomu melatoniny w organizmie. Dzięki temu możemy korzystać z ulubionych urządzeń nawet wieczorem, nie martwiąc się o jakość snu.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność okularów z filtrami światła niebieskiego

Wiele badań naukowych potwierdza związek między ekspozycją na światło niebieskie, a zaburzeniami snu. Naukowcy zalecają ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych przed snem lub stosowanie rozwiązań takich jak filtry światła niebieskiego. Okulary z takim filtrem mogą być prostym i skutecznym niemal domowym sposobem na szybkie zaśnięcie.

Praktyczne wskazówki na lepszy sen

Oto kilka praktycznych porad, które mogą pomóc w poprawie jakości snu:

Ogranicz ekspozycję na światło niebieskie: Unikaj korzystania z ekranów na dwie godziny przed snem lub używaj okularów z filtrem blue-light. Stwórz odpowiednie warunki w sypialni: Upewnij się, że pomieszczenie jest zaciemnione, ciche i o odpowiedniej temperaturze. Ustal regularny harmonogram snu: Kładź się spać i wstawaj o stałych porach, nawet w weekendy. Unikaj kofeiny i ciężkich posiłków wieczorem: Mogą one pobudzać organizm i utrudniać zasypianie. Wprowadź relaksujące rytuały: Czytanie książki, ciepła kąpiel czy medytacja mogą pomóc w wyciszeniu się przed snem.

Technologia a higiena snu

Nie da się ukryć, że technologia jest nieodłączną częścią naszego życia. Jednak świadome korzystanie z niej może znacząco wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie. Stosowanie rozwiązań takich jak filtry światła niebieskiego czy tryb nocny w urządzeniach mobilnych to proste kroki, które mogą przynieść wymierne korzyści.

Zdajemy sobie sprawę, że znalezienie skutecznego sposobu na sen w dzisiejszych czasach może wydawać się wyzwaniem, ale dzięki zrozumieniu wpływu światła niebieskiego na nasz organizm jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany, które poprawią jakość naszego odpoczynku. Nasze okulary do komputera z filtrem blue-light to jedno z narzędzi, które warto rozważyć w walce o lepszy sen. Pamiętajmy, że zdrowy sen to podstawa dobrego funkcjonowania w ciągu dnia. Warto więc zadbać o niego, wprowadzając niewielkie zmiany w naszych codziennych nawykach.