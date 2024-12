Narożnik jako centralny element salonu – jak dopasować dodatki?

Pozostałe meble wypoczynkowe – jak dobrać je do narożnika?

Oprócz narożnika wiele osób decyduje się na dodatkowe meble wypoczynkowe, takie jak pufy czy fotel. Warto zadbać o to, by całość prezentowała się spójnie i harmonijnie. Najprostszym rozwiązaniem będzie zamówienie narożnika, fotela czy puf z tego samego kompletu. Przykładowo, jeśli wybór padł na narożnik do salonu Meble Bogart: https://www.meble-bogart.pl/narozniki-c-1058.html, pozostałe meble wypoczynkowe znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę nazwę kolekcji, z której pochodzi narożnik. Jeśli sklep meblowy nie oferuje mebli wypoczynkowych z tej samej serii, możesz znaleźć pufę czy fotel w zbliżonym kolorze czy o podobnej fakturze.

Inną metodą doboru mebli wypoczynkowych jest wprowadzenie odrobiny kontrastu. Jeśli narożnik jest w neutralnym kolorze, wybierz fotel w mocniejszym odcieniu, który będzie stanowił ciekawy akcent kolorystyczny w Twoim salonie.

Jaki stolik kawowy wybrać?

Obok narożnika zazwyczaj ustawiamy stolik kawowy. Pozwala on ustawić filiżanki z kawą lub herbatą, talerz z przekąskami, odłożyć właśnie czytaną książkę czy pilot do telewizora. Amatorom wielofunkcyjnych mebli polecamy stolik kawowy z meble-bogart.pl z dodatkowym miejscem do przechowywania w postaci dyskretnych szuflad czy skrytek lub praktyczne stoliki kawowe 2 w 1, gdzie mniejszy stolik jest ukryty pod blatem większego.

Stolik kawowy powinien pasować do stylu, w jakim zaaranżowany jest salon. Dość uniwersalne są stoliki kawowe drewniane. Pasują do wnętrz klasycznych skandynawskich, japandi, boho, a w ciemniejszej wersji do stylu vintage. Salon w stylu industrialnym najlepiej uzupełni stolik kawowy z drewnianym blatem osadzonym na czarnym metalowym stelażu. Z kolei do salonu glamour będzie pasować dekoracyjny stolik w kolorze białym lub beżowym. Mogą go uzupełniać elementy o metalicznym blasku złota lub srebra. Możesz również skusić się na stolik kawowy ze szklanym lub marmurowym blatem.

Stworzenie spójnego wizualnie salonu to niemałe wyzwanie. Wierzymy, że dzięki naszym wskazówkom bez trudu dopasujesz stolik kawowy i pozostałe meble wypoczynkowe do swojego narożnika, tworząc tym samym przytulną i estetyczną przestrzeń do odpoczynku.