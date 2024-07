Naturalna maść z nagietkiem - na co pomaga?

Naturalna maść z nagietkiem - poznaj właściwości nagietka lekarskiego Maść z nagietkiem do pielęgnacji skóry suchej i nie tylko - jakie ma działanie? Pielęgnacja wrażliwej skóry - czym się kierować przy wyborze maści z nagietkiem?

Naturalna maść z nagietkiem - poznaj właściwości nagietka lekarskiego

Nagietek lekarski to roślina jednoroczna. Charakteryzuje się żółtymi i pomarańczowymi kwiatami. Ale nie o jego wygląd tu chodzi, chociaż nie można odmówić mu animuszu. Obok nich wykazuje się niesamowitymi właściwościami, które warto jest docenić, zwłaszcza, kiedy masz m.in. suchą skórę, ale nie tylko. Maść nagietkowa, bo o niej mowa, działa regenerująco i znakomicie sprawdza się w przypadku wszystkich rodzajów skóry. Oprócz tego świetnie sprawdza się w roli spowalniania procesów starzenia. Wszystko za sprawą zawartości flawonoidów, które działają antyoksydacyjnie. W praktyce mowa o neutralizacji wolnych rodników, które działają anti aging.



Wśród właściwości nagietka lekarskiego można wymienić między innymi to, że działa kojąco przy nieżycie żołądka i jelit. Można również stosować go przy wrzodach i stanach zapalnych wątroby, czy też przy bolesnych miesiączkach. Wówczas znakomicie sprawdzi się w postaci naparów.

Nagietek stanowi ponadto cenne źródło saponin triterpenowych (m.in. kalendulozydu). Wykazują one właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Nie sposób nie wspomnieć także o tym, że jest bogaty w triterpenowe alkohole i ich estry. Dzięki nim wykazuje działanie przeciwzapalne i ściągające. Nie bez znaczenia pozostaje także to, że ta niezwykła roślina

Warto również wspomnieć o zawartości w nagietku lekarskim olejków eterycznych. Dochodzą do tego także pochodne kwasu oleanolowego, a ponadto m.in. sole mineralne, witamina C, czy też związki siarki i polisacharydy.

Maść z nagietkiem do pielęgnacji skóry suchej i nie tylko - jakie ma działanie?

Naturalna maść z nagietkiem to prawdziwe bogactwo składników, dzięki którym możesz kompleksowo zadbać o zdrowy wygląd skóry. Ponadto jej regularne stosowanie pozwoli Ci skutecznie przywrócić jej pierwotne właściwości ochronne, które są bardzo istotne z uwagi na długofalowe korzyści.

Musisz wiedzieć, że naturalne preparaty na bazie nagietka lekarskiego wyróżniają się wielokierunkowym działaniem. Warto stawiać na produkty, które w swoim składzie zawierają macerat z kwiatów tej jakże drogocenne rośliny. Co ważne, wyróżnia się on silnymi właściwościami przeciwzapalnymi i gojącymi, dzięki którym z powodzeniem możesz stosować maść jako produkt przyspieszający gojenie się ran. Nie od dziś mazidła z nagietkiem od wielu lat stosowane były do opatrywania otwartych ran. Nie bez znaczenia pozostaje również to, że wykazują się one właściwościami bakteriobójczymi - to prosta droga do zminimalizowania ryzyka powikłań podczas procesu gojenia się ran, a co za tym idzie, powstawania blizn.

W pełni naturalna maść z nagietkiem może nawilżać zdecydowanie lepiej niż na przykład masło shea! Przy jej regularnym stosowaniu skóra staje się zdecydowanie bardziej miękka i przyjemna w dotyku. Z jej pomocą możesz poprawić kondycję skóry i skutecznie walczyć nawet ze zrogowaceniami.

Co ważne, preparat pomaga również w łagodzeniu dolegliwości związanych z alergiami czy podrażnieniami skóry. Pomaga przywrócić skórze właściwą równowagę i neutralizować stany zapalne. To niezwykle ważne dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę. Ponadto możesz także liczyć na działanie przeciwobrzękowe, jak również grzybobójcze.

Przed sięgnięciem po maść z nagietkiem jednak upewnij się, że nie występują u Ciebie przeciwwskazania do jej stosowania. W praktyce mowa m.in. o uczuleniu na tę roślinę czy też nadwrażliwość na inne składniki zawarte w składzie produktu. Miej również na uwadze to, że nie zaleca się jej stosowania na bardzo uszkodzoną skórę czy też otwarte rany.

W dobrej klasy produktach możesz znaleźć również szereg innych składników, dzięki którym spektrum ich działania jest znacznie szersze. Znakomitym kompanem maceratu z nagietka lekarskiego jest m.in. olej konopny, który wyróżnia się wysoką zawartością kwasu linolowego, jak również gamma. Oba charakteryzują się właściwościami przeciwzapalnymi. Ponadto stanowią ogromne wsparcie w procesie regeneracji uszkodzonych tkanek skóry, a więc są bardzo pomocne przy łagodzeniu objawów m.in. łuszczycy czy atopowego zapalenia skóry (AZS).

W mazidłach dostępnych m.in. na https://opcjanatura.pl/sklep/kosmetyki-do-ciala/ znajdziesz także olej laurowy, który pozyskuje się z owoców jagód wawrzynu szlachetnego. Wykazuje się silnym działaniem antybakteryjnym, jak również skutecznie neutralizuje inne patogeny, w tym m.in. grzyby. Oprócz tego znakomicie radzi sobie ze zwalczaniem stanów zapalnych skóry.

Nie bez znaczenia pozostaje również rola naturalnego oleju z czarnuszki, który od wielu lat znany jest ze swoich właściwości pielęgnacyjnych. Nie dość, że regeneruje komórki naskórka, to w dodatku możesz sięgać po niego przy leczeniu niewielkich oparzeń. Działa łagodząco i kojąco. Ponadto warto stosować go przy łuszczycy czy też AZS.

Pielęgnacja wrażliwej skóry - czym się kierować przy wyborze maści z nagietkiem?

Kupując maść z nagietkiem bardzo ważne jest to, aby sięgać po kosmetyki pochodzące od dobrych producentów i ze sprawdzonych sklepów. Jednym z nich jest m.in. Opcja Natura. Ważne jest to, aby maść stanowiła połączenie naturalnych maceratów olejowych z nagietkiem, słowem - skład był w 100 procentach naturalny. Nie bez znaczenia pozostaje także konsystencja, którą warto jest dobrać do swoich indywidualnych preferencji. Kolejna ważna kwestia, to także to, że maść rzeczywiście odpowiadać na potrzeby Twojej skóry.