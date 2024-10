Niezastąpione elektronarzędzia akumulatorowe do pielęgnacji terenów zielonych

Akumulatorowa podkrzesywarka Makita DUA301Z

Podkrzesywarka Makita DUA301Z to zaawansowane akumulatorowe elektronarzędzie, które idealnie sprawdzi się na wyposażeniu firm świadczących usługi komunalne oraz ogrodników chcących samodzielnie pielęgnować duże posesje i ogrody. Jest to sprzęt, którego sercem jest wydajny silnik bezszczotkowy zasilany dwoma akumulatorami LXT 18 V. Umożliwia on wprawianie w ruch zminiaturyzowanej pilarki łańcuchowej zamontowanej na specjalnym wysięgniku teleskopowym. Została ona wyposażona w prowadnicę łańcucha o długości 30 cm i szerokości rowka 1,1 mm. Łańcuch może poruszać się z prędkością od 0 do 20 m/s, a za jego prawidłowe smarowanie odpowiada zintegrowany zbiornik oleju o pojemności 160 ml. Konstrukcja podkrzesywarki Makita DUA301Z umożliwia precyzyjne i co najważniejsze bezpieczne przycinanie gałęzi znajdujących się na wysokości kilku metrów nad ziemią. Urządzenie zostało wyposażone w wysięgnik teleskopowy o zasięgu regulowanym w zakresie od 260 do 380 cm. Zmiana stopnia wysunięcia głowicy tnącej odbywa się całkowicie beznarzędziowo i zajmuje tylko kilkanaście sekund.

Na pochwałę zasługuje również przemyślana konstrukcja podkrzesywarki Makita DUA301Z. Jej silnik wraz z dwoma akumulatorami litowo-jonowymi z serii Makita LXT 18V znajduje się tuż za rękojeścią z włącznikiem, stanowiąc naturalną przeciwwagę dla wysuniętej głowicy tnącej. Oferuje to wysoką ergonomię obsługi, a także umożliwia precyzyjne kontrolowanie procesu cięcia gałęzi. Konstrukcja podkrzesywarki Makita DUA301Z została wykonana w technologii XPT, dzięki czemu ma podwyższoną odporność na działanie pyłu oraz wilgoci. Włącznik znajdujący się w rękojeści urządzenia posiada zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.

Zastosowany w podkrzesywarce Makita DUA301Z silnik elektryczny jest stosunkowo cichy i zapewnia wysoką kulturę pracy. Idealnie predysponuje to ten sprzęt do stosowania w miejscach, gdzie hałas może być problematyczny, takich jak domy jednorodzinne na przedmieściach, parki miejskie czy szkoły.

Akumulatorowa podkaszarka Makita DUR368AZ

Kolejnym niezbędnym elektronarzędziem dla osób zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych jest podkaszarka Makita DUR368AZ. Została ona stworzona z myślą o profesjonalistach oraz entuzjastach ogrodnictwa, pozwalając szybko i zarazem niezwykle precyzyjnie przycinać trawy oraz chwasty w trudno dostępnych miejscach. Do zasilania podkaszarki Makita DUR368AZ również są wykorzystywane dwa akumulatory z serii LXT, które dostarczają energię elektryczną do silnika BLDC. Takie połączenie zapewnia urządzeniu niezwykle długi czas pracy na jednym naładowaniu, pozwalając efektywnie kosić nawet sporych rozmiarów trawniki.

Bezszczotkowa konstrukcja jednostki napędowej minimalizuje tarcie oraz ogranicza zużycie kluczowych komponentów silnika. Dzięki temu podkaszarka Makita DUR368AZ świetnie radzi sobie praktycznie z każdym rodzajem roślinności – poczynając od zwykłych trawników, przez pozarastane rowy przydrożne, aż po gęste chwasty o grubych łodygach.

Podkaszarka Makita DUR368AZ może pracować w jednym z trzech zakresów prędkości obrotowej:

3 500 obr./min. na pierwszym biegu;

5 300 obr./min. na drugim biegu;

6 500 obr./min. na trzecim biegu;

Szerokość robocza żyłkowej głowicy tnącej wynosi 35 cm, a żyłka może zostać też w razie potrzeby zamieniona na specjalny 4-zębny nóż tnący o wymiarach 230 x 25,4 mm lub inny kompatybilny z urządzeniem osprzęt.

Podkaszarka Makita DUR368AZ posiada ergonomicznie wyprofilowane uchwyty, które zapewniają możliwość precyzyjnego kierowania głowicą tnącą. W połączeniu z lekką konstrukcją oraz dobrym wyważeniem obsługa elektronarzędzia jest intuicyjna i nie męczy rąk nawet podczas długotrwałej pracy.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa DUC306ZB Makita

Doskonałym dopełnieniem zestawu elektronarzędzi do pielęgnacji terenów zielonych będzie akumulatorowa pilarka łańcuchowa Makita DUC306ZB. Łączy ona w sobie dużą moc, wysoką kulturę pracy oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Krótko mówiąc została ona zaprojektowana z myślą o profesjonalistach oraz stojących przed nimi wyzwaniach. To elektronarzędzie bardzo dobrze sprawdzi się podczas prac leśnych i komunalnych, wycinek drzew, a także w rękach zapalonych majsterkowiczów. Pilarka łańcuchowa DUC306ZB również jest wyposażona w silnik bezszczotkowy BLDC, minimalizuje straty energii, a co za tym idzie, umożliwia osiągnięcie wyższej mocy znamionowej przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy na jednym naładowaniu. Sprzęt posiada prowadnicę łańcucha o długości 30 cm, a jego prędkość oscyluje w zakresie od 0 do 20 m/s i jest regulowana przy pomocy ergonomicznego spustu w rękojeści.

Za optymalne smarowanie łańcucha odpowiada zbiornik oleju o pojemności 200 ml. Został on wyposażony w przezroczyste okienko ułatwiające ocenę poziomu pozostałego oleju. Obudowa pilarki została wykonana w technologii XPT, dzięki czemu jest wysoce odporna na działanie wilgoci, pyłu oraz resztek ciętego drewna.

Pilarka łańcuchowa DUC306ZB posiada elektryczny hamulec łańcucha oraz funkcję anti-kickback, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo pracy. Panowanie nad urządzeniem ułatwia też stosunkowo lekka oraz dobrze wyważona konstrukcja wraz z metalową ostrogą zębatą.

