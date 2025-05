Noc Muzeów w zakładzie pogrzebowym. Niezwykłe wydarzenie na Bielanach

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w stolicy obfituje w nietypowe propozycje, jednak jedna z nich wyróżnia się szczególnie. Zakład pogrzebowy Kucharskiz warszawskich Bielan po raz pierwszy zaprosi mieszkańców do swojego wnętrza, by pokazać, jak wygląda praca w miejscu, które zwykle kojarzy się wyłącznie ze smutkiem i żałobą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 17 maja, w godzinach 18:00–02:00 przy ul. Conrada 7. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to okazja do „oswojenia tematu śmierci” oraz poznania codziennej pracy zakładu od strony, której na co dzień nie widać.

