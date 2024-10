Nowoczesne lustra w łazience

Jakie lustro wybrać do łazienki?

Jeżeli chodzi o wybór luster, to jest on bardzo duży, dzięki czemu każda osoba jest w stanie otrzymać pożądany produkt. Ciekawą propozycję dla swoich klientów ma Artforma, która specjalizuje się w sprzedaży podświetlanych luster o różnym kształcie, wielkości i z wybranymi dodatkami. Wybierając lustro do łazienki z pewnością należy zwrócić uwagę na potrzeby wszystkich domowników - w tym dzieci. Tak, aby każdy miał pełną swobodę w trakcie korzystania. Należy pod uwagę wziąć aranżację łazienki, aby lustro móc dopasować do stylu industrialnego, glamour, minimalistycznego, tradycyjnego, itd.

Lustro w odpowiednim kształcie

Oprócz motywu aranżacyjnego, pod uwagę należy wziąć kształt poszczególnych elementów wyposażenia. Jeżeli w pomieszczeniu wanna, umywalka, toaleta oraz pozostała armatura ma obły kształt, to należy postawić na lustro okrągłe. Proste linie i kształty pozwalają na wybór lustra prostokątnego lub kwadratowego. Decyzję o tym czy lustro prostokątne należy powiesić w pionie lub poziomie, należy podjąć samodzielnie. Przy czym, jeżeli dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie z lustra korzystać będzie większa ilość osób (np. mąż będzie się golił, żona malować), to lepszym rozwiązaniem będzie lustro zawieszone w poziomie.

O czym nie można zapomnieć, zamawiając lustro do łazienki?

Ważną kwestią jest nie tylko wygląd oraz rozmiar lustra, ale także miejsce, gdzie zostanie ono umieszczone. Należy wziąć to pod uwagę, ponieważ w ten sposób będzie można ocenić, na jaką wielkość lustra będzie można sobie pozwolić.

Lustro należy powiesić w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości ok. 200 cm od podłogi. Dolna krawędź powinna kończyć się na wysokości ok. 120 cm od podłogi. Warto także zadbać, aby lustro nie zahaczało o krawędź umywalki, która powinna znajdować się ok. 10 cm pod spodem. Jeżeli lustro będzie znajdowało się bliżej umywalki, częściej będzie całą powierzchnię trzeba czyścić. Samo lustro powinno mieć szerokość minimum 40 cm. Maksymalna szerokość powinna wynosić ok. 80 cm, dzięki czemu będzie można zapewnić sobie wygodę użytkowania. Przyjmuje się, że szerokość lustra powinna być równa szerokości umywalki. Aczkolwiek, nie jest to zasada, której trzeba się wiernie trzymać.

Oświetlenie dla lustra

Oświetlenie przy lustrze pełni istotną rolę. Ciekawym rozwiązaniem wydają się nowoczesne lustra podświetlane, które dają światło po bokach, na całej lub częściowej powierzchni. Jest to oryginalne rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie nowoczesnej aranżacji we wnętrzach. Do dyspozycji są takie lustra z podświetleniem, które pozwalają na regulację natężenia oświetlenia. Oprócz tego można zdecydować się także na dodatkowe punkty świetlne. Należy jednak pamiętać o tym, że oświetlenie przy lustrze powinno być delikatnie rozproszone.

Lustra to niezbędne elementy wyposażenia, które można wykorzystać do optycznego powiększenia całego pomieszczenia. Wystarczy tylko powiesić lustro na ścianie naprzeciwko wejścia do łazienki, aby zastosować ciekawy trik aranżacyjny. Zamiast jednego większego lustra, można postawić na dwie mniejsze powierzchnie szklane, które można powiesić naprzeciwko siebie w łazience.