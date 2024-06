Obecna sytuacja prawna frankowiczów — czy aby na pewno lepiej?

Nowe wyroki TSUE — wielka radość Frankowiczów

TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnił frankowiczom i reprezentującym ich prawnikom wyrok, który zwiększa ich szanse w sądzie. To kolejne korzystne dla konsumentów orzeczenie, dzięki czemu ich pozycja w trakcie spraw przeciwko bankom wciąż się poprawia. Najnowszy wyrok TSUE mówi, że sąd nadzorujący postępowanie egzekucyjne może z urzędu zbadać zapis w umowie, który potencjalnie jest nieuczciwy.

Co to orzeczenie TSUE oznacza w praktyce? To, że postępowania sądowe w sprawie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich będą przebiegać znacznie szybciej. Nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwiększa też szanse na skuteczną obronę przed windykacją. Frankowicze mogą bowiem bronić się przed próbami uzyskania należności, o które ubiegają się zewnętrzne firmy windykacyjne po przejęciu zadłużenia od banku.

Czy faktycznie frankowicze mogą łatwiej odzyskać należne pieniądze?

Korzystne orzeczenia nie sprawiają jednak, że sytuacja frankowiczów rzeczywiście jest dużo lepsza. Owszem mają oni większą szansę na pozytywne zakończenie postępowania sądowego. Wiąże się to z łatwiejszym zakwestionowaniem umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Przychylne frankowiczom orzeczenia powodują jednak, że liczba spraw sądowych dotyczących umów kredytów we frankach szwajcarskich dynamicznie rośnie. Z tego powodu czas potrzebny na doprowadzenie postępowania do końca może się znacznie wydłużyć z racji na ograniczone moce przerobowe polskich sądów.

Nie można także zapomnieć o tym, że banki próbują odzyskiwać wypłacone frankowiczom środki. Te działania na szczęście dla kredytobiorców nie zawsze są skuteczne. Wiele banków przespało bowiem odpowiedni moment na złożenie kontrpozwów, przez co niektóre roszczenia uległy przedawnieniu. Obecnie postępowanie przeciwko frankowiczom może zostać rozpoczęte tylko jeśli kredyty zostały zakwestionowane w 2021 roku lub później.

Dlatego, by ograniczyć straty finansowe z tytułu wypłacanych frankowiczom należności, banki coraz częściej decydują się na ugody. Dzięki nim kredytobiorcy są w stanie szybko odzyskać swoje pieniądze bez wchodzenia na drogę sądową, co też generuje dodatkowe koszty prawne.

Gdzie zwrócić się po pomoc w sprawie kredytu we frankach?

Jesteś frankowiczem i wciąż nie zakwestionowałeś umowy kredytu? Wciąż możesz to zrobić. W tym celu zgłoś się do sprawdzonego radcy prawnego, który specjalizuje się w kredytach we frankach.

Z pomocą dobrego prawnika możesz liczyć na unieważnienie kredytu czy odzyskanie bezpodstawnie nadpłaconych rat. W skład usług radcy prawnego wchodzi też reprezentowanie przed bankami i sądami powszechnymi, a także pomoc w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów.