Odbiornik GNSS Nivel System - jak działa i jak są jego główne zalety?

Odporność i wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne

Odbiornik jest odporny na trudne warunki atmosferyczne i pył, co czyni go idealnym narzędziem do pracy w terenie. Jest niewielki, a jego waga nie przekracza 1 kg wraz z baterią. Dodatkowo odznacza się wysoką odpornością na upadki na twarde powierzchnie, w tym na beton;

Kompatybilność

Oprogramowanie odbiornika jest kompatybilne z popularnymi formatami danych, takimi jak RINEX, CMRX i CSV. Pozwala to na importowanie i eksportowanie danych do różnych systemów analizy i wizualizacji, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych.