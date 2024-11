Odkryj ukryte perełki Zalewu Zegrzyńskiego!

Urok Jeziora Zegrzyńskiego

Powierzchnia jeziora wynosi ponad 30 kilometrów kwadratowych i zapewnia mnóstwo przestrzeni do uprawiania sportów wodnych. Miłośnicy żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa czy motorówek znajdą tu idealne warunki.



Malownicze brzegi jeziora zachęcają także do spacerów i kontemplacji przyrody. Szczególnie urokliwe są okolice Serocka i Nieporętu, gdzie znajdziesz piękne plaże i promenady. Warto wybrać się na spacer wzdłuż brzegu o zachodzie słońca, by podziwiać spektakularne widoki odbijające się w tafli wody.

Najładniejsze miejsca nad Zegrzem

Zegrzynek

W malowniczej miejscowości Zegrzynek, położonej na zachodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego, znajdziesz Klub Mila Zegrzynek. Ośrodek oferuje wiele atrakcji, od sportów wodnych, takich jak żeglarstwo czy kajakarstwo, po komfortowe zakwaterowanie i wyśmienitą kuchnię. Klub Mila stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolicznych terenów. Możesz tu zorganizować rodzinne spotkania, imprezy firmowe lub po prostu cieszyć się urokami przyrody.



Nieporęt

Nieporęt to jedna z najpopularniejszych kierunków nad Zalewem Zegrzyńskim. Znajdziesz tu szeroką, piaszczystą plażę z łagodnym zejściem do wody, idealną dla rodzin z dziećmi. Plaża w Nieporęcie umożliwia kąpiele, opalanie się oraz aktywny wypoczynek. Do Twojej dyspozycji są boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw dla najmłodszych oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Białobrzegi





W Białobrzegach czeka na Ciebie Kompleks Nieporęt-Pilawa - rozległy teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Miejsce to jest szczególnie cenione przez miłośników sportów wodnych. Znajdziesz tu największą w okolicy bazę do uprawiania windsurfingu - wraz z profesjonalnymi szkółkami. Kompleks oferuje również port dla żaglówek i motorówek, wypożyczalnie sprzętu wodnego, a dla najmłodszych - plac zabaw i skatepark.



Rynia

Wschodnie wybrzeże Zalewu Zegrzyńskiego zachwyca pięknymi plażami otoczonymi malowniczymi lasami. Rynia to doskonałe miejsce dla osób pragnących połączyć wypoczynek nad wodą z bliskością natury. W okolicy znajdziesz liczne ośrodki wczasowe oferujące komfortowy pobyt.

Atrakcje i aktywności nad Zegrzem

Jezioro Zegrzyńskie to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Żeglarstwo, windsurfing i kajakarstwo to tylko niektóre z dostępnych opcji. Liczne szkoły żeglarskie oferują kursy dla początkujących, a doświadczeni instruktorzy służą pomocą i radą. Wypożyczalnie sprzętu wodnego umożliwiają nawet osobom bez doświadczenia spróbowanie swoich sił na wodzie.



Nad Zalewem Zegrzyńskim znajduje się również wiele atrakcyjnych plaż i kąpielisk. Wspomniana wcześniej plaża w Nieporęcie, jedna z najpopularniejszych, oferuje szeroką, piaszczystą powierzchnię z łagodnym zejściem do wody, idealną dla rodzin z dziećmi. Wyposażona jest w boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw i 30-metrowe drewniane molo. Plaża w Serocku również przyciąga turystów, oferując podobne udogodnienia oraz dodatkowe atrakcje, takie jak “pajęczyna” do wspinania i siłownia zewnętrzna.



Fanom aktywnego wypoczynku na lądzie, Zalew Zegrzyński oferuje liczne trasy rowerowe i ścieżki spacerowe. Przejażdżki rowerowe po okolicznych lasach czy wycieczki piesze wzdłuż brzegów zalewu to doskonały sposób na cieszenie się urokami przyrody.



Zalew Zegrzyński to prawdziwy skarb Mazowsza! Pamiętaj by zaplanować swoją wizytę z wyprzedzeniem szczególnie w sezonie letnim. Sprawdź pogodę i wybierz miejsce które najbardziej Ci odpowiada. Nad Zegrzem czeka na Ciebie niezapomniana przygoda pełna pięknych widoków i możliwości!