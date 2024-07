Odporność - zacznij od regularnego stosowania tych produktów

Tran - ogromne wsparcie układu odpornościowego

Tran to produkt, który znany jest nam od pokoleń. Niemal każda babcia miała pod ręką buteleczkę z tą złocistą substancją, która miała chronić nas przed infekcjami. Olej ze świeżych wątróbek dorsza atlantyckiego wciąż polecany jest jako kompleksowe wsparcie odporności - niezależnie od wieku.

Pamiętaj jednak o tym, że tran to nie olej z wątroby rekina. Często są one ze sobą mylone, a to duży błąd. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają i działają podobnie, to w praktyce znacząco różnią się od siebie właściwościami.

Sięgaj po dobrej klasy tran (https://olini.pl/tran-olini) nie tylko jesienią i zimą. Stosuj go przez cały rok, a zauważysz różnicę. Jego ogromny potencjał prozdrowotny wynika z obecności w jego składzie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, a w szczególności kwasu DHA i EPA. Działają one przeciwzapalnie i stymulują układ odpornościowy. Pobudzają go do działania i pozwalają skutecznie chronić organizm przed rozwojem infekcji. Usuwają patogeny chorobotwórcze, a przy tym łagodzą stany zapalne.

Nie bez znaczenia pozostaje także rola witaminy D zawartej w tranie. Nie tylko niweluje stany zapalne, ale także hamuje procesy replikacji wirusów i nasilenia ekspresji genów odpowiadających za usuwanie wolnych rodników. Jest to niezwykle istotne dla Twojego zdrowia ze względu na to, że to właśnie one sprzyjają ich gromadzeniu się w organizmie.