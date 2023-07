Opakowania foliowe - rodzaje i zastosowanie

Czym są opakowania foliowe?

Opakowania foliowe to wykonane z różnych tworzyw sztucznych wyroby służące do pakowania - mogą to być pudełka z wieczkiem lub bez, woreczki, reklamówki, torebki, tacki i pojemniki oraz taśmy i arkusze folii. Oferta jest przebogata, a same opakowania dość uniwersalne. Prawidłowo używane, nadają się do recyklingu. Wykonane mogą być z folii LDPE, HDPE, PE lub PP (wszystkie są rodzajem polietylenu) oraz z polipropylenu lub PCV.

Dostępne w różnych kolorach i różnych rozmiarach, z nadrukiem lub bez, przezroczyste, kolorowe i nietransparentne - są bardzo lubiane i chętnie wybierane przez klientów ze względu na ogromną ilość zastosowań. Krakowski producent opakowań foliowych, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i nowoczesne technologie, oferuje swoim klientom opakowania foliowe przeznaczone do pakowania różnych produktów, między innymi artykułów spożywczych.

Zastosowanie opakowań foliowych

Opakowania foliowe chronią zawartość przed czynnikami zewnętrznymi, na przykład zanieczyszczeniami, oraz zapewniają ich bezpieczeństwo w transporcie, zapobiegając ich rozsypywaniu się. Worki i woreczki, torebki foliowe, pudełka i torby - są estetyczne i bezpieczne w kontakcie z żywnością oraz odporne, dzięki czemu chronią zawartość przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią. Wykorzystywane są w różnych branżach - gastronomii, transporcie paczek, przemyśle, produkcji, rolnictwie i ogrodnictwie.