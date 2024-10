Otwarta rekrutacja na studia 2024/2025 w Lublinie – gdzie aplikować?

Dołącz do grona studentów WSPA!

WSPA wyróżnia się na tle innych uczelni swoją elastycznością i podejściem do kandydatów. Nawet jeśli rekrutacja na wielu uczelniach jest już zamknięta, tutaj nadal masz szansę rozpocząć studia – i to podczas trwającego już roku akademickiego! Kadra dydaktyczna uczelni to praktycy, którzy są czynni zawodowo i przekazują studentom aktualną wiedzę branżową. WSPA współpracuje również z licznymi partnerami technologicznymi, co daje studentom realne możliwości na odbycie ciekawych praktyk i staży oraz zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

WSPA może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu, stale dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Siedziba uczelni jest nowoczesna i zapewnia studentom komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Do dyspozycji studentów są w pełni wyposażone pracownie, które umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności w warunkach zbliżonych do realiów zawodowych. Uczelnia stawia na innowacyjność, dlatego studenci mają dostęp do nowych technologii, sprzętu i narzędzi.

Nie przegap okazji – aplikuj na WSPA i zacznij studia już teraz, by zyskać nowe możliwości i rozwijać się w wybranym kierunku! Rekrutacja trwa!