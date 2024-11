Planujesz urlop w Egipcie? To musisz wiedzieć!

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby spędzić urlop w Egipcie?

Do Egiptu możesz wjechać, posługując się paszportem (zwykłym lub tymczasowym). Ważne, aby był ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu. Miej na uwadze, że władze egipskie mogą odmówić Ci wjazdu do kraju, jeśli Twój paszport będzie uszkodzony lub nie będzie zawierał wszystkich stron. Potrzebujesz również wizy. Możesz ją wyrobić na lotnisku po przylocie lub online.

Do wyboru są dwa rodzaje wiz: jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu. Ta pierwsza kosztuje 25 dolarów i jest ważna przez 30 dni. Natomiast ta umożliwiająca wielokrotne przekroczenie granicy kosztuje 60 dolarów i jest ważna przez 6 miesięcy.

Jeśli planujesz podróż na Półwysep Synaj, możesz skorzystać z bezpłatnej wizy Sinai Only, ważnej przez 14 dni. Upoważnia ona jednak tylko do podróżowania po wschodnim wybrzeżu Półwyspu.

Ochrona w czasie podróży. Czy karta EKUZ działa w Egipcie?

Podczas planowania urlopu w Egipcie zadbaj o odpowiednią ochronę zdrowotną. Niestety, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie działa w Egipcie. Uprawnia ona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Dlatego, jeśli wybierasz się do Egiptu, koniecznie wykup ubezpieczenie turystyczne. Polisa powinna obejmować najważniejsze koszty leczenia, transportu do Polski i chociaż podstawowy pakiet assistance. Pamiętaj, że koszty leczenia w Egipcie mogą być bardzo wysokie, dlatego prywatna ochrona jest taka ważna.

Więcej informacji o EKUZ i ubezpieczeniach turystycznych znajdziesz na stronie https://ekuz.com.pl.

Co jeszcze warto wiedzieć, planując urlop w Egipcie?

Oprócz zasięgnięcia wiedzy na temat niezbędnych dokumentów i ubezpieczenia, zapoznaj się z kilkoma praktycznymi informacjami, które z pewnością pomogą Ci w zaplanowaniu udanego urlopu.

Językiem urzędowym w Egipcie jest arabski, ale w miejscach turystycznych można się bez problemu porozumieć po angielsku.

Jeśli planujesz wynająć samochód w Egipcie, możesz posługiwać się międzynarodowym prawem jazdy.

Oficjalną walutą Egiptu jest funt egipski (EGP), ale w kurortach turystycznych są akceptowane płatności w dolarach amerykańskich oraz w euro. W wielu miejscach można płacić również kartami, ale najlepiej mieć przy sobie gotówkę. Więcej informacji na temat waluty w Egipcie znajdziesz pod linkiem: com.pl/jaka-walute-zabrac-do-egiptu/.

Czy urlop w Egipcie w czasie polskiej jesieni i zimy to dobry pomysł?

Zastanawiasz się, czy wyjazd do Egiptu jesienią lub zimą to dobry pomysł? Zdecydowanie tak! W czasie, gdy w Polsce panuje chłodna i deszczowa aura, w Egipcie będziesz cieszyć się słońcem i przyjemną temperaturą. To idealny czas na zwiedzanie starożytnych zabytków i relaks na plaży – bez tłumów turystów i uciążliwych upałów!

Jesienią temperatury w Egipcie są w sam raz do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W listopadzie można się spodziewać ok. 24-27°C. Woda w morzu jest wciąż ciepła, więc śmiało można kąpać się i korzystać z atrakcji wodnych.

Zima w Egipcie jest łagodna i słoneczna. W grudniu i styczniu temperatury w ciągu dnia wynoszą ponad 20°C, a woda w morzu ma ok. 24°C. To doskonały czas na zwiedzanie zabytków i odkrywanie uroków Egiptu, bez obaw o zmęczenie upałem.

Co warto zobaczyć w Egipcie?

Oprócz słynnych piramid i zabytków starożytnych, w Egipcie znajdują się również piękne plaże, rafa koralowa i malownicze krajobrazy pustyni. Które miejsca warto zobaczyć podczas urlopu? Oto najpopularniejsze regiony na wakacje.

Hurghada

To miasto nad Morzem Czerwonym, które przyciąga turystów pięknymi plażami, rafami koralowymi i szeroką ofertą rozrywkową. Jest idealnym miejscem dla sportów wodnych i aktywnego wypoczynku, ale także życia nocnego. Można tu również wybrać się na wycieczkę po pustyni i poznać kulturę Beduinów.

Sharm El-Sheikh

Ten luksusowy kurort na półwyspie Synaj słynie z pięknych plaż, krystalicznie czystej wody i doskonałych warunków do nurkowania. W okolicach Sharm El-Sheikh znajduje się również Park Narodowy Ras Mohammed. Stanowi schronienie dla wielu różnych gatunków koralowców i ryb. Miłośnicy historii mogą odwiedzić klasztor św. Katarzyny na półwyspie Synaj lub zaplanować wycieczkę do Jerozolimy czy Petry w Jordanii.

Marsa Alam

Ten region na południu Egiptu zachwyca pięknymi plażami, rafami koralowymi i niezakłóconym kontaktem z naturą. Marsa Alam to idealne miejsce dla osób ceniących ciszę i spokój.

Oprócz wymienionych miejsc, w Egipcie warto również odwiedzić Luksor, zwany niegdyś „miastem stu bram”. Teby były z najważniejszych centrów starożytnego Egiptu. Do dziś można tu podziwiać imponujące zabytki, takie jak świątynie, np. Hatszepsut i Karnak, a także Dolina Królów z grobowcami faraonów czy Kolosy Memnona.

Pamiętaj, że udany wyjazd do Egiptu to nie tylko wybór odpowiedniego miejsca, ale również dobre przygotowanie. Zadbaj o niezbędne dokumenty, ubezpieczenie i zapoznaj się z lokalnymi zwyczajami. Z Lubelszczyzny do Egiptu dolecisz z Portu Lotniczego Lublin w Świdniku – znajduje się ok. 10 kilometrów od Lublina.