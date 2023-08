Polski produkt, który pomoże dzieciom w nauce mówienia.

Gryzienie i żucie jako klucz do rozwoju mowy

Gryzienie i żucie są procesami, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój twarzoczaszki dziecka. Aktywują one mięśnie i struktury, które kształtują rozwój aparatu artykulacyjnego, stymulując tym samym rozwój mowy. Nieprawidłowy rozwój tych umiejętności może prowadzić do zaburzeń zgryzu oraz toru oddechowego, co ma długofalowy wpływ na ogólny rozwój dziecka.

Witaminowe rollsy™ to narzędzie wspomagające

Zamiast gumowych gryzaków czy skórek od chleba, witaminowe rollsy™ oferują rozwiązanie łączące dobry trening i pyszną przekąskę. Gryzienie i żucie rollsów™ pozwala rozwijać różne umiejętności, takie jak ruchy boczne języka, odgryzanie i nagryzanie, prawidłowe połykanie, wspomaganie prawidłowej pracy mięśni żuchwy, usprawnienie pracy zespołu językowo-osiowego, pomoc w utrzymaniu odpowiedniej pozycji spoczynkowej języka i wykształceniu prawidłowego toru oddechowego. Klucz do skutecznego wykorzystania rollsów™ leży w podejściu. Dziecko jest zachęcone do eksploracji poprzez stworzenie zabawy wokół treningu, co czyni całyproces przyjemnym i efektywnym.

Metoda BLW, czyli samodzielność i niezależność dzieci

Metoda BLW, czyli Baby-Led Weaning, to podejście do żywienia, w którym to dziecko samo decyduje o tempie i sposobie wprowadzania stałych pokarmów. Podawane są mu produkty, które może samodzielnie chwycić i zjeść, co sprzyja rozwijaniu nie tylko umiejętności jedzenia, ale także koordynacji i niezależności. Rollsy™ jako produkty BLW sprawdzają się wręcz doskonale, ponieważ przyciągają uwagę swoimi kolorami i zapachami. Dziecko chętnie je chwyta i odkrywa nowe owocowe smaki.

Wybór różnorodnych owocowych i warzywnych smaków nie tylko zaspokaja ciekawość kulinarną maluchów, ale także wprowadza je w świat zbilansowanej diety. Rollsy™ są pełnymi witamin zdrowymi przekąskami dla rocznego dziecka.

Zaangażowanie w rozwój dzieci

Naturalnie-Zdrowi, czyli firma, która produkuje witaminowe rollsy™ to polski pionier w dziedzinie innowacyjnych produktów wspomagających gryzienie i mówienie. Misją firmy jest tworzenie narzędzi, które łączą naukę i zabawę, wspierając zdrowy rozwój najmłodszych w sposób naturalny i skuteczny. Witaminowe rollsy™ to wyraz zaangażowania firmy w życie rodziców i dzieci, a także próba odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby rozwojowe maluchów.Wspomaganie procesu gryzienia i żucia jest kluczowe dla rozwoju dziecka. Produkty w postaci owocowych rollsów™ pokazują, jak można połączyć naukę i zabawę oraz wspierać maluchy w tych ważnych aspektach życia.