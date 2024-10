Poznaj kluczowe parametry laserów obrotowych

Jak poskromić strach przed dentystą?

Dbając o higienę jamy ustnej, chronimy zdrowie nie tylko naszych zębów, ale i całego organizmu. Codzienna pielęgnacja, jak szczotkowanie i nitkowanie zębów, pomaga usuwać resztki jedzenia i bakterie, które gromadzą się w jamie ustnej. Zaniedbanie tej higieny grozi poważnymi infekcjami jamy ustnej, prowadzi do powstawania płytki nazębnej, co z czasem może skutkować próchnicą, chorobami dziąseł, a nawet utratą zębów. W gabinecie stomatologicznym również należy bywać regularnie, choć dla osób borykających się z dentofobią jest to ogromne wyzwanie. Trzeba mieć jednak świadomość, że nieodpowiednia higiena jamy ustnej ma wpływ także na inne układy w naszym organizmie. Nieleczone choroby przyzębia, takie jak paradontoza, mogą prowadzić do infekcji, które dostając się do krwiobiegu, zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń, jak choroby serca, udar mózgu, czy cukrzyca. Dlaczego jeszcze nie należy zwlekać z leczeniem stomatologicznym?