Priorytety w lubelskim, REACT-EU – odpowiedź na kryzys po pandemii

Dzięki niektórym działaniom realizowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, przedsiębiorcy z naszego regionu mieli okazję osobiście przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a w szczególności do znacznej poprawy jakości powietrza.

Liczba 851 wniosków złożonych w ramach Działań 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (4 Oś priorytetowa – Energia przyjazna środowisku) pokazuje jaką popularność zdobyło dofinansowanie na wytwarzanie energii z OZE i montaż instalacji fotowoltaicznych. W ramach tego tylko Działania, w trakcie kończącej się perspektywy 596 przedsiębiorców podpisało umowy o dofinansowanie, a łączna kwota przyznanych dotacji opiewa na blisko 236 mln zł.

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – poprawiamy się

Kolejnym proekologicznym działaniem, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, było Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (5 Oś priorytetowa - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna). Działanie to swoim zakresem obejmowało termomodernizację budynków firm, a także wymianę w nich źródeł ciepła. Tylko w tym Działaniu dofinansowanie na łączną kwotę niemalże 152 mln zł otrzymało 270 przedsiębiorców, co pokazuje że termomodernizacja i efektywność energetyczna jest coraz ważniejsza dla lubelskiego biznesu.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli skorzystać z dotacji w ramach wyżej wymienionych działań, będą mieli kolejną okazję do uzyskania pomocy finansowej przy realizacji przyjaznych środowisku inwestycji. Wszystko to, dzięki możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach unijnego instrumentu REACT-EU, mającego na celu zminimalizowanie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19, stanowiącego formę pomocy dla regionów w okresie przejściowym między perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

REACT – EU – co to i dla kogo

REACT- EU to jeden z instrumentów stworzonych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Ma on formę poprawki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które reguluje okres programowania polityki spójności na lata 2014–2020. W ramach REACT-EU, Województwo Lubelskie ma otrzymać ok. 26 mln EUR. Środki te Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć w RPO WL 2014-2020 – w ramach nowej 15. Osi priorytetowej – przede wszystkim na wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw po okresie pandemii COVID-19 poprzez inwestycje sprzyjające budowie zielonej gospodarki, tj. inwestycje w termomodernizację budynków oraz w odnawialne źródła energii. Konkurs w ramach tego Działania Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie planuje ogłosić w styczniu 2022 roku. Harmonogram naboru wniosków na 2022 rok dostępny jest na stronie rpo.lubelskie.pl.

LAWP