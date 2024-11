Producent opakowań foliowych z nadrukiem – 6 powodów, dla których warto wybrać Colormark

Colormark, czyli czołowy producent opakowań foliowych w branży

Colormark to firma obecna na rynku od 1997 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w produkcji różnego rodzaju opakowań plastikowych i biodegradowalnych. Przez lata rozbudowywany i stale unowocześniany park maszynowy, własne studio graficzne i drukarnia fleksograficzna, duże stocki magazynowe oraz wypracowany system zarządzania produkcją i realizacją zamówień w systemie just in time sprawiają, że Colormark jest jedną z najprężniej działających producentów opakowań foliowych w branży. Nie jest to jednak jedynym powodem, dla którego warto podjąć z nim współpracę.

1. Różne rodzaje tworzyw sztucznych od producenta opakowań foliowych Colormark

W Colormark klienci mają do wyboru kilka różnych tworzyw sztucznych. Oprócz polietylenu i polipropylenu, najczęściej używanych do produkcji opakowań, dostępne są materiały biodegradowalne i pochodzące z recyklingu. Pozwala to na dopasowanie odpowiedniej wersji produktu do potrzeb klienta, a także specyfiki działalności jego firmy.

2. Szeroki wybór rodzajów opakowań foliowych od producenta

Producent opakowań foliowych Colormark oferuje wyroby w różnych rozmiarach i przeznaczone do różnych zastosowań. Specjalizuje się w dostawach dla branż produkcyjnych, gdzie proces pakowania odbywa się na liniach produkcyjnych, oraz do firm copackingowych. Dostępne są m.in. folie i worki foliowe w postaci rękawa i półrękawa, kaptury i przekładki foliowe, koperty kurierskie, taśmy i owijki. Tak szeroki asortyment pozwala na dopasowanie odpowiednich opakowań foliowych do swoich potrzeb. Ponadto w Colormark możliwe jest prototypowanie opakowań foliowych oraz produkcja w niestandardowych wymiarach według projektu klienta.

3. Nadruki w 8 kolorach od producenta opakowań foliowych

Colormark – jako producent opakowań foliowych z nadrukiem (https://www.colormark.pl/opakowania-foliowe/)– tworzy motywy w nawet 8 różnych kolorach. Dzięki temu na gotowych produktach mogą znaleźć się zarówno proste logotypy, jak i bardziej skomplikowane grafiki czy nawet zdjęcia.

– To od klienta zależy, jakie motywy zostaną umieszczone na produkowanych opakowaniach foliowych. Projekt zawsze powstaje indywidualnie – od podstaw lub w oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego – tłumaczy specjalista z firmy Colormark.

4. Trwały nadruk, który przetrwa w dowolnych warunkach

Do wykonywania nadruków na opakowaniach foliowych wykorzystuje się technikę druku fleksograficznego. Pozwala ona na uzyskanie trwałych i estetycznych motywów, odpornych na czynniki atmosferyczne i rozcieranie. To ważne zwłaszcza w przypadku napisów – używana technologia sprawia, że cienkie linie się nie rozmazują. Dzięki temu opakowania foliowe z nadrukiem mogą być bez problemu używane np. do przenoszenia zakupów. Colormark wykonuje nadruki na materiale własnym oraz powierzonym przez klienta.

5. Torby od producenta opakowań foliowych z nadrukiem, czyli dodatkowa reklama

Opakowania foliowe z nadrukiem to także doskonały sposób na reklamę. Motywy naniesione na tworzywo sztuczne są bardzo dobrze widoczne nie tylko dla użytkownika, lecz także otaczających go osób. Dzięki temu np. klient sklepu idący przez miasto z reklamówką, automatycznie promuje markę. Jej logo zapada w pamięć innych przechodniów i kierowców, co może wpływać na ich przyszłe decyzje zakupowe.

6. Profesjonalne doradztwo i wysoka jakość usług – producent opakowań foliowych Colormark

Producent opakowań foliowych Colormark wyspecjalizował się w optymalizacji pakowania. Audytuje dotychczasowe procesy, narzędzia i materiały swoich klientów i na tej podstawie proponuje im korzystniejsze, optymalne rozwiązania. Specjaliści doradzają przy wyborze odpowiedniej opcji, a także wskazują możliwości personalizacji produktów. Firma zapewnia terminową realizację i sprawną dostawę. Z wieloma klientami podejmuje stałą współpracę – monitoruje stan ich zapasów, cyklicznie produkuje i dostarczaja im just in time wybrane opakowania foliowych.

Produkty od Colormark to doskonałe rozwiązanie dla wielu branż. Na współpracę z tą firmą warto postawić zwłaszcza w przypadku hurtowych zamówień, a także wtedy, gdy potrzebujesz fachowego doradztwa w zakresie doboru i wykorzystania folii do przemysłowego pakowania.