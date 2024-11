Prywatne wizyty i konsultacje lekarskie. Praktyczny miniporadnik dla pacjentów

Nijak nie możesz się dodzwonić do przychodni, nie masz zamiaru stawać w kolejkach z samego rana, a terminy u specjalistów są zbyt odległe? Rozwiązaniem problemu mogą być internetowe rejestracje oraz konsultacje lekarskie w prywatnej placówce. Przekonaj się, jak łatwo możesz skorzystać z szerokiej gamy usług!

Wizytę w niepublicznym ośrodku zdrowia umówisz bez zakładania konta w jakiejkolwiek usłudze online, w ciągu paru minut.

Z szybkich konsultacji lekarskich warto korzystać, gdy potrzebna jest kolejna recepta, zwolnienie lekarskie, omówienie wyników i diagnoza.

Teleporad udzielają lekarze niemal wszystkich specjalizacji, choć niektórzy (np. onkolodzy, fizjoterapeuci) jedynie w ograniczonym zakresie.

Na prywatną wizytę u specjalisty lub konsultacje online nie potrzebujesz skierowania z NFZ, ani nawet ważnego abonamentu medycznego.

Niektórzy idą do lekarza dopiero wtedy, gdy czują się naprawdę źle. Są pacjenci, którzy korzystają z opieki zdrowotnej i wykonują rozmaite badania laboratoryjne w celach profilaktycznych. Jak czytamy na https://epolmed.pl/lekarze/ – takie postępowanie może pozytywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia, komfort i jakość życia. Część osób musi odbywać regularne wizyty lekarskie, gdyż ich stan zdrowia wymaga szczegółowej kontroli na każdym etapie leczenia. Wszystkich pacjentów, którzy polegają na świadczeniach publicznych, dotyka problem dostępności lekarzy i długie kolejki do specjalistów. Tymczasem można umówić wizytę bez wychodzenia z domu albo wiszenia na słuchawce i bezskutecznego oczekiwania na połączenie z recepcją.

Wizytę w gabinecie u lekarza lub konsultacje online umówisz w pięciu szybkich krokach

Jeżeli chcesz korzystać ze świadczeń NFZ, możesz skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Swój profil w IKP ma każda osoba z polskim PESEL-em, do zalogowania się w serwisie wykorzystywane są 4 metody – profil zaufany, e-dowód, aplikacje mobilne (mObywatel i mojeIKP) lub konto bankowe z usługą weryfikacji tożsamości, np. moje ID. Jeżeli zależy Ci na szybkiej konsultacji lekarskiej, wcale nie musisz posiadać szerokiego pakietu prywatnej opieki medycznej – możesz zarezerwować pojedynczą wizytę. Przykładowo w grupie POLMED cały proces przebiega następująco:

Wyszukujesz lekarza (po specjalizacji lub nazwisku) i placówkę medyczną. Wybierasz dogodny termin wizyty spośród dostępny. Podajesz niezbędne dane. Potwierdzasz swoje ustalenia. Finalizujesz płatność.

Niemal identycznie wygląda umówienie teleporady – całość zajmuje bardzo mało czasu. A co robić, gdy z jakiegoś powodu tracisz możliwość przyjazdu do gabinetu lub odbycia internetowych konsultacji lekarskich? W razie nagłej zmiany planów możesz błyskawicznie wszystko odwołać – w aplikacji/portalu, mailowo lub telefonicznie, nawet bez rozmowy z obsługą (wszystko załatwi automat po naciśnięciu odpowiednich klawiszy). Omijanie umówionych wizyt bez odwołania to jeden z poważniejszych problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej. Tylko w 2023 r. „przepadło” 1,3 mln terminów na NFZ.

W trakcie konsultacji online uzyskasz poradę, receptę czy zwolnienie lekarskie

Korzystanie z dobrodziejstw technologii i usług internetowych w sektorze zdrowia to oszczędność czasu i pieniędzy, ale nie zastąpi pacjentom wszystkich badań i rozmów. Teleporady może udzielić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista – pediatra, internista, ginekolog, ortopeda, endokrynolog, logopeda, kardiolog, dietetyk, dermatolog, etc. Rozmowy z lekarzem online mają na celu głównie omówienie wyników badań, postawienie diagnozy, wystawienie e-recepty, L4 lub niezbędnego skierowania. Zdalna konsultacja lekarska zwykle polecana jest w następujących przypadkach:

kontynuacja zaleconej wcześniej terapii;

potrzeba szybkiej konsultacji lekarskiej w podstawowym zakresie (dzięki łatwiejszej dostępności);

duża odległość od ośrodka zdrowia;

problemy pacjenta z mobilnością.

Każde spotkanie lekarza specjalisty z pacjentem – w gabinecie lub przez internet – wymaga pewnych przygotowań. Nie wszystkie potencjalnie istotne informacje znajdują się w systemie i dokumentacji medycznej, np. o przyjmowanych lekach bez recepty, suplementach czy historii chorób w rodzinie. Jeśli niepokoją cię konkretne objawy, podziel się wszystkimi informacjami. Kompetentny lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad medyczny i zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Prywatne, regularne wizyty lekarskie albo konsultacja online to dobre rozwiązania

Kiedy leczysz się prywatnie i chcesz skonsultować się ze specjalistą albo zrobić konkretne badania, skierowanie w ogóle nie będzie Ci potrzebne. W przeciwieństwie do specjalistycznych świadczeń na NFZ, gdzie pacjenci muszą się jeszcze mierzyć z problemem limitów. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej zdecydowanie skraca czas oczekiwania i zwiększa dostępność wielu procedur medycznych. Często powtarzają się również opinie, że szeroko pojmowana jakość obsługi pacjentów – a raczej klientów – jest wyższa w porównaniu z tym, co oferuje sfera publiczna.

Wizytę w przychodni czy konsultację online z lekarzem warto wykorzystać również do zadawania wszelkiego rodzaju pytań i zdobywania rzetelnych informacji o zdrowiu, lekach, zabiegach itp. Praktyczne porady i wdrożenie w życie odpowiednich zaleceń pomogą Ci uniknąć wielu problemów. W internecie krąży mnóstwo fałszywych wiadomości, a próba zdiagnozowania siebie lub kogoś bliskiego za pomocą „wujka Google i cioci Wikipedii” nie zastąpi fachowej pomocy oraz specjalistycznych badań i terapii. Zdrowie masz tylko jedno!