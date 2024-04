Przedsiębiorco sięgnij po pieniądze na badania i innowacje

Dotychczasowe wsparcie Funduszy Europejskich w województwie lubelskim stale przynosi wymierne efekty, które widoczne są niemal w każdym zakątku regionu. Setki przedsiębiorstw, które zdecydowały się skorzystać z pomocy, pokonują kolejne kroki milowe na drodze własnego rozwoju, i wygląda na to, że ta owocna ścieżka zdaje się nie mieć końca. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie rozpoczęła nabór w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kto może skorzystać?

Środki z Unii Europejskiej tym razem przeznaczone zostały dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą realizować projekty na terenie województwa lubelskiego, a także dla partnerstw przedsiębiorstw oraz partnerstw przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Partnerstwo w celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt.

Na co można otrzymać pieniądze?

Finansową pomoc w formie bezzwrotnej dotacji otrzymać można na prowadzone działania badawcze i innowacyjne. Wspierane będą projekty B+R obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie nowych produktów, usług, czy procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do już istniejących rozwiązań.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Udzielone wsparcie ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii, usług lub produktów i ich efektywnego transferu do gospodarki.

Maksymalne wsparcie to 2,5 mln złotych na projekt, a do rozdysponowania w sumie jest 25 779 000 zł, co stanowi równowartość 6 milionów euro. Poziom dofinansowania na badania przemysłowe może wynieść maksymalnie 80%, na eksperymentalne prace rozwojowe do 60%. Dodatkowo można sfinansować prace przedwdrożeniowe.

Jak złożyć wniosek?

Wzięcie udziału w naborze jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021 na stronie wod.cst2021.gov.pl

Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2024.

Regulamin projektów do dofinansowania oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie

funduszeUE.lubelskie.pl/lawp/nabory

funduszeUE.lubelskie.pl

https://wod.cst2021.gov.pl/

O więcej zapytaj:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 812 / 831

e-mail: lawp@lubelskie.pl

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich