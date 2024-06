Przekształć swój ogród w oazę luksusu z nowoczesnymi meblami ogrodowymi

Euro 2024: Dramat Chorwacji w doliczonym czasie i radość Włochów

Do ostatniej chwili trwała walka o awans do fazy pucharowej w grupie B. Długo wydawało się, że z drugiego miejsca wyjdzie Chorwacja, która prowadziła z Włochami 1:0. „Azzuri” wyrównali jednak w... ósmej minucie doliczonego czasu gry i to drużyna Luciano Spalettiego zajęła drugą lokatę. Hiszpania wygrała za to z Albanią „tylko” 1:0