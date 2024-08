Przemysłowy uzdatniacz wody – 4 największe zalety uzdatniania elektrycznego

W każdej instalacji wodnej odkładają się osady mineralne i biologiczne, trzeba też zapobiegać korozji. Wszystkie te problemy, doskonale znane wszelkim zakładom przemysłowym czy instytucjom odpowiedzialnym za infrastrukturę publiczną, rozwiąże elektryczny uzdatniacz wody. Poznaj największe zalety i przewagi tych urządzeń nad technologiami chemicznymi!

Emiter pola elektromagnetycznego doskonale oczyszcza wodę z minerałów, mikroorganizmów i zapobiega odkładaniu wszelkich osadów.

Każdy z przemysłowych uzdatniaczy wody ma konkretne przeznaczenie, szczegółowo opisane przez producenta.

Urządzenia tej klasy działają do 20 lat, a koszt zakupu i montażu zwraca się nawet po roku.

Uzdatnianie wody przeprowadza się na wiele różnych sposobów. W tym kontekście najczęściej wspomina się o koagulacji i sedymentacji, zmiękczaniu jonitowym, destylacji, filtracji, aeracji, dezynfekcji (chemicznej lub promieniowaniem UV), a także odwróconej osmozie. Wiele z tych metod jest trudnych i kosztownych do wprowadzenia, gdy pojawia się konieczność podwyższenia standardów czystości, np. w związku z nowymi procesami produkcyjnymi w zakładzie – niejednokrotnie wymagają ingerencji w istniejącą instalację wodną. Tymczasem przemysłowy uzdatniacz wody, który emituje sygnał elektryczny i wytwarza pole elektromagnetyczne, można zakładać na zewnątrz rur w trakcie normalnej pracy. Cały proces montażu i uruchomienia to kwestia kilkudziesięciu minut.

Uzdatnianie polem elektromagnetycznym przynosi więcej korzyści, niż chemiczne zmiękczacze wody

Stosowanie fluoru, chloru lub innych środków do oczyszczania wody ma swoje skutki uboczne, które wymagają usunięcia przed wprowadzeniem cieczy do kluczowych części systemu. To komplikuje i wydłuża cały proces. Tymczasem pole elektromagnetyczne sprawia, że obecne w wodzie minerały ulegają krystalizacji – drobiny łatwo wychwytywane przez filtry – i nie osadzają się na wewnętrznych ścianach. Przemysłowe, elektryczne uzdatniacze oddziałują tak samo na wodę stojącą i płynącą. Warto pamiętać, że poszczególne modele mają konkretny zakres zastosowań, w tym między innymi:

piece konwekcyjno-parowe;

kotły wodne;

wytwornice pary;

kostkarki do lodu;

instalacje chłodnicze;

systemy wody technologicznej;

instalacje grzewcze;

baseny;

układy z wodą procesową;

hodowla i uprawy;

akwakultura.

Impuls emitowany przez urządzenie rozchodzi się nawet na kilkaset metrów od miejsca instalacji sprzętu – woda jest dla niego doskonałym przewodnikiem. Monitorowanie parametrów sygnału pozwala wykryć wszelkie problemy, od ew. usterek po zakłócenia zewnętrzne. Elektryczne uzdatniacze wody pracują na stosunkowo niskich wartościach mocy, w efekcie:

poziom bezpieczeństwa pozostaje wysoki bez dodatkowych środków ochrony;

spada zużycie wody;

wydłuża się żywotność podzespołów – producenci oceniają zdatność sprzętu do działania nawet na 20 lat;

zmniejsza się zużycie energii elektrycznej – roczne koszty eksploatacji to (przy obecnych cenach prądu) ok. 100 zł rocznie.

Przemysłowy uzdatniacz wody pitnej jest wyjątkowo efektywny w dezynfekcji i usuwaniu biofilmu

Skuteczne usuwanie i zapobieganie tworzeniu się osadów mineralnych to tylko jedna z funkcji opisywanych urządzeń. Rozprzestrzeniane w wodzie pole elektromagnetyczne wykazuje się ponad 95-procentową skutecznością w eliminacji potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pałeczki okrężnicy czy Legionella. Elektryczne uzdatniacze wody są w stanie również całkowicie usunąć wszelki osad biologiczny, a także powstrzymać namnażanie bakterii. W przeciwieństwie do środków chemicznych sygnał pola skutecznie dociera do wszystkich zakamarków.

Branżowi specjaliści szacują, że zakup przemysłowego uzdatniacza wody zwraca się w pełni po ok. roku użytkowania. W dłuższej perspektywie generuje znacznie mniejsze koszty, związane z szeroko pojmowaną eksploatacją i utrzymaniem. Taka metoda uzdatniania wody jest znacznie przyjaźniejsza dla środowiska naturalnego – wobec celów UE w tym zakresie nabiera to jeszcze większego znaczenia.