Relaksująca kąpiel na chłodne wieczory - sole do kąpieli idealnym dodatkiem

Chłodne wieczory to idealny moment, by zanurzyć się w ciepłej, relaksującej kąpieli, która rozgrzeje ciało i ukoi umysł. Kilka prostych rytuałów może sprawić, że zwykła kąpiel stanie się wyjątkowym momentem dla siebie, pełnym wyciszenia i regeneracji. Z dodatkiem naturalnych soli do kąpieli Kneipp, taka chwila relaksu może zyskać na wartości – z ich naturalnym aromatem i minerałami, poczujesz się jak w domowym spa.

