Rola gier i zabaw w nauce angielskiego u małych dzieci

Gry i zabawy zwiększają zainteresowanie nauką angielskiego

Dzieci uwielbiają się bawić, dlatego chętnie biorą udział w aktywnościach, które wydają się ciekawe i dostarczają mnóstwo rozrywki. Gdyby kazać maluchom usiąść w ławce i uczyć się z podręczników, te szybko straciłyby zainteresowanie angielskim i poszły zająć się czymś przyjemniejszym. Zabawa pozwala zatrzymać uwagę dzieci i skierować ją na poznawanie nowych słów oraz zwrotów w języku obcym.

Zabawa uczy codziennego zastosowania angielskiego

Grając w gry czy śpiewając, dzieci uczą się słownictwa przydatnego na co dzień: części ciała, kolorów, nazw przedmiotów. Zdobywają również umiejętność zadawania pytań, komunikowania się z innymi i opisywania rzeczywistości.

Maluchy uczą się tego wszystkiego spontanicznie. Chłoną wiedzę w sposób naturalny, ponieważ zabawa ułatwia zrozumienie znaczenia poszczególnych słów i zdań. Gry i zabawy nadają nauce kontekst, dzięki czemu maluchy wiedzą, jakie wyrażenia pasują do danych sytuacji życiowych.

Zabawa motywuje, wzmacnia i rozwija umysł

Zabawa wprowadza element zdrowej rywalizacji. Dzieci chcą zdobywać jak najlepsze wyniki w grach, co motywuje je do jeszcze intensywniejszej i szybszej nauki angielskiego. Ponadto zabawa pozwala doskonalić zdolności umysłowe. Zapamiętywanie nowych słów i zwrotów rozwija pamięć, spostrzegawczość oraz wspiera koncentrację.

Zabawa przywodzi na myśl wyłącznie pozytywne skojarzenia. Warto wiedzieć, że emocje mają bardzo duży wpływ na naukę. Dzieci, które czują się swobodnie podczas zajęć, łatwiej się uczą, nie boją się popełniać błędów i eksperymentować z językiem. Są odważniejsze i mniej zestresowane.

Zmysły i relacje w nauce zabawą

Zabawa angażuje całe ciało i zmysły. Dzieci poznają nowe słownictwo za pomocą słuchu, wzroku i dotyku, dzięki czemu lepiej zapamiętują świeżo poznane zagadnienia i łatwiej je utrwalają. Co więcej, poprzez zabawę uczą się nie tylko angielskiego, ale również współpracy w grupie. Nabywają umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Angielski przez zabawę dla najmłodszych

Chcesz zapisać dziecko na skuteczne lekcje angielskiego? Nie czekaj! Im wcześniej maluch rozpocznie naukę języka, tym lepiej. Wybierz szkołę językową, w której dzieci podczas zajęć śpiewają, grają w gry, recytują wierszyki, miło spędzając czas. Przyjazna i wesoła atmosfera sprzyja nauce.

