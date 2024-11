Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w regionie dzięki Funduszom Europejskim

W ramach naboru wybrano do dotychczas 24 projekty o łącznej wartości blisko 142 mln zł, w tym niemal 110 mln zł

to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Alokacja przewidziana w naborze dla Działania 7.8, ogłoszonego w lutym br., wyniosła blisko 123 mln zł. Dofinansowanie w ramach naboru mogły otrzymać projekty dotyczące rozwoju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) poprzez budowę/przebudowę/modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wraz z ich wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Efektem tych inwestycji ma być poprawa dostępności oraz warunków i jakości udzielanych świadczeń medycznych, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pozaszpitalnej, a także poprawa dostępności do opieki jednego dnia. W wyniku oceny wybrano do dofinansowania 24 projekty o wartości niemal 142 mln zł z kwotą wnioskowanego dofinansowania wynoszącą blisko 110 mln zł.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie były podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Mogły to być zarówno placówki publiczne, jak i prywatne, pod warunkiem, że świadczą usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

O projektach

W ramach 24 projektów, wybranych do dofinansowania, podmioty lecznicze z naszego regionu będą realizowały m.in.: przebudowę oraz modernizację istniejących już placówek medycznych pod kątem rozwoju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb AOS, jak również doposażenie poradni specjalistycznych funkcjonujących w ramach AOS w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparaty USG, aparaty EKG, cystoskopy, lampy czołowe, kolumna: anestezjologiczna i chirurgiczna, lampy zabiegowe, stoły zabiegowe mobilne, monitory, mobilne mikroskopy okulistyczne, urządzenia specjalistyczne do badań noworodków, urządzenia do rektoskopii i anoskopii, aparaty EMG do oceny działania mięśni oraz przewodzenia nerwów obwodowych czy tomograf OCT). W ramach realizacji projektów Beneficjenci planują także zakup najnowszej technologii oprogramowania komputerowego niezbędnego do przeprowadzania badań na jak najwyższym poziomie. Projekty będą realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim czy Centrum Medycznym Medicos z siedzibą w Lublinie.

Dzięki realizacji dofinansowanych projektów wsparcie uzyska łącznie 23 podmioty lecznicze z naszego regionu. Szacuje się, że z nowych lub zmodernizowanych placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej skorzysta rocznie 1,063 mln osób. Stanowi

to wzrost osób objętych tą formą usług zdrowotnych o 7%. – podkreślił Marszałek Jarosław Stawiarski.

Systematyczne wsparcie dla projektów dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest gwarantem lepszej dostępności i jakości ochrony zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego. Dzięki Funduszom Europejskim, podmioty lecznicze mają szansę rozwijać nowoczesne technologie podnosząc standardy leczenia. Ma to długofalowe znaczenie dla rozwoju służby zdrowia w naszym województwie – podkreślił Wicemarszałek Piotr Breś.