Tania budowa domu w kilku krokach. Jakie projekty domów nie zrujnują nam portfela?

Budowa systemem gospodarczym – oszczędność czasu i pieniędzy

Jeśli chcemy jeszcze bardziej zredukować koszty, warto rozważyć budowę domu systemem gospodarczym. Oznacza to, że większość prac będziemy się starać wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziny i przyjaciół. Warto pamiętać jednak, że ta metoda wymaga zaangażowania i pewnych umiejętności budowlanych. Nie wykonamy specjalistycznych zbrojeń, wylewek fundamentowych, czy konstrukcji stropu bez gruntownej wiedzy z zakresu budownictwa. Łatwiej będzie wykonać prace wykończeniowe związane z malowaniem, położeniem podłogi, czy drobnymi montażami urządzeń elektrycznych, czy oświetlenia – do takich działań łatwiej znaleźć pomocnego kompana, nawet jeśli sami nie jesteśmy fachowcami. Metodę gospodarczą można sprawnie połączyć z dwuetapowym systemem budowy domu. Pierwszy etap to wykończenie części budynku i zamieszkanie w niej, a kolejny to sukcesywne urządzanie kolejnych pomieszczeń. Taka ścieżka szczególnie dobrze się sprawdza, gdy wybieramy projekty domów posiadające poddasze użytkowe, które w planach parteru mają dodatkowy pokój i łazienkę.