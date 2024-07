Terapie Laserowe w Medycynie Estetycznej – Jak Krystyna Odmieniła Swoją Skórę

Eliminacje Ligi Mistrzów na Arenie Lublin. Dynamo Kijów rozbiło Partizana Belgrad

Kibice z Lublina we wtorek mogli obejrzeć na Arenie eliminacje Ligi Mistrzów. W ramach drugiej rundy Dynamo Kijów w roli gospodarza zagrało z Partizanem Belgrad. Co ciekawe, to goście prowadzili 1:0, ale spotkanie zakończyło się wygraną drużyny z Ukrainy aż 6:2. A to oznacza praktycznie pewny awans do trzeciej rundy eliminacji i kolejne spotkanie w Lublinie.