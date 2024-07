W co inwestować na koncie maklerskim? Sprawdź możliwości

Zgodnie z prawem wymogiem do kupna papierów wartościowych jest posiadanie rachunku maklerskiego. Służy on do przechowywania w postaci cyfrowej środków i dóbr, będących przedmiotem inwestycji. Warto jednak doprecyzować, w co możesz zainwestować, posiadając konto maklerskie.

Co to jest konto maklerskie?

Konto maklerskie przypomina nieco rachunek bankowy. Różnica polega na tym, że nie przechowuje się na nim wyłącznie pieniędzy, ale przede wszystkim papiery wartościowe. Jest to zatem podstawowe narzędzie do inwestowania, gdyż tylko posiadacze kont maklerskich mogą nabywać:

akcje,

obligacje korporacyjne,

opcje,

kontrakty terminowe.

Wyjątkiem są jedynie rachunki IKE/IKZE, które funkcjonują na zasadach określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

W co może inwestować właściciel konta maklerskiego?

Wejście na rynki finansowe wiąże się oczywiście z ryzykiem inwestycyjnym. Jeśli dotąd Twój kapitał pomnażany był wyłącznie poprzez lokaty czy rachunki oszczędnościowe, na początek dobrze jest pogłębić swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych – takich jak np. obligacje skarbowe czy korporacyjne. W przypadku tych pierwszych należy przeanalizować warianty obligacji, gdyż różnią się one nie tylko okresem depozytu, ale także warunkami naliczania odsetek.

Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to zanim powierzysz swój kapitał danej spółce, zapoznaj się z jej sytuacją gospodarczą oraz perspektywami na przyszłość. Jeśli inwestycja okaże się trafna, rekompensatą będą regularnie wypłacane odsetki.

Jak inwestować świadomie?

Bez względu na to, jaki instrument wybierzesz, na rynkach finansowych dobrze jest kierować się uniwersalnymi zasadami, które pozwolą Ci świadomie lokować swoje pieniądze, a zatem również minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Dlatego w pierwszej kolejności określ swój cel, zarówno finansowy, jak i czasowy. Następnie oszacuj budżet i zaplanuj optymalną dywersyfikację. Dalszy krok to wybór produktu, który będzie adekwatny do Twoich potrzeb. Lokowanie całego kapitału w jeden instrument jest ryzykowne – zamiast tego rozważ dywersyfikację portfela inwestycyjnego, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko utraty całego kapitału. Wreszcie monitoruj świat finansów i gospodarki, aby w porę reagować na rachunku maklerskim.

Artykuł sponsorowany.