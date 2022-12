Wiemy, na co wydamy unijne fundusze

Panie Marszałku, Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. I jest to pierwszy regionalny program w Polsce.

To dla nas zaszczyt i ogromne wyróżnienie, że właśnie nasz Program został zatwierdzony jako pierwszy w kraju. Nie na miejscu w rankingu nam jednak zależało. Zrobiliśmy wszystko, by potencjalni beneficjenci europejskich funduszy mogli z nich skorzystać jak najszybciej. Przyznaję jednak, że dotychczasowa pozycja lidera we wdrażaniu funduszy europejskich zobowiązywała nas również do najlepszego i szybkiego przygotowania dokumentów programowych na kolejne lata. Udało się, a sukces jest dla nas impulsem do dalszej pracy.

Gdybyśmy ten impuls wyrazili w pieniądzu?

Łączna kwota, jaką na ten program otrzymaliśmy, wynosi przeszło 2,43 mld euro. Większość, czyli prawie 1,73 mld euro, pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Resztę, a więc blisko 704 mln euro dokłada Europejski Fundusz Społeczny +. Warto podkreślić, że do naszego województwa trafi o 170 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

To po rzeczywiście potężny zastrzyk pieniędzy. Na co je wykorzystamy?

Unijne pieniądze służą usuwaniu istniejących różnic w rozwoju poszczególnych regionów. Szerokim strumieniem popłyną więc pieniądze na działania związane z ochroną klimatu, środowisko i energetykę. Będzie to ponad 690 mln euro. Natomiast 436 mln euro przeznaczymy na tak zwane instrumenty terytorialne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, rewitalizację oraz partnerstwa gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Z kolei około 356 mln euro wesprze działania związane z transportem, w tym tzw. zielony transport czyli zakup nowoczesnych autobusów, trolejbusów i pociągów. Na wsparcie będą mogły także liczyć ścieżki rowerowe, cyfryzacja transportu czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Prawie 317 mln euro trafi w różnych formach do przedsiębiorstw, a 235 mln euro zasili projekty związane z poprawą infrastruktury edukacyjnej, usług społecznych i infrastrukturę ochrony zdrowia oraz kultury i turystyki.

Panie Marszałku, odrabianie zaległości rozwojowych to jednak nie tylko infrastruktura. Mam nadzieję, że pamiętaliście o bezpośrednich potrzebach zwykłych ludzi.

To właśnie wprost do nich kierujemy przede wszystkim tak zwane projekty „miękkie”. Przypominam, że finansujemy je z pieniędzy EFS+. Zaplanowaliśmy, że skierujemy je na wsparcie między innymi usług społecznych i zdrowotnych, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, aktywizację zawodową bezrobotnych. Ważnym elementem naszych działań będzie edukacja – przede wszystkim wsparcie szkolnictwa zawodowego i praktycznego. W tym zakresie będziemy wspierać realizację programów rozwojowych szkół na każdym etapie kształcenia. Będziemy także kontynuować działania wspierające rozwój umiejętności osób dorosłych, a także sukcesywnie wprowadzać w życie ideę kształcenia przez całe życie.