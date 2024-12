WOWgift – czym jest i dla kogo jest przeznaczony?

Czym jest WOWgift?

Premie gotówkowe to niegdyś jedyny sposób nagradzania pracowników, kontrahentów i klientów, obecnie jest on jednak nieco archaiczny. Każdą z tych grup charakteryzuje bowiem wspólna cecha – liczą na specjalne wyróżnienie. Ludzie docenieni w odpowiedni, zgodny z oczekiwaniami sposób są znacznie bardziej zadowoleni, a jednocześnie zmotywowani do działania. Jednak jak obdarowywać w sposób efektywny i nowoczesny?

Jednym z najciekawszych sposobów są e-vouchery, które sprawdzają się jako prezenty świąteczne, nagrody konkursowe, bonusy pracownicze. Działanie e-voucherów jest bardzo proste – w przypadku produktu WOWgift od Motivation Direct pierwszym krokiem jest wygenerowanie kodów na określoną wartość i podpięcie ich pod spersonalizowaną stronę internetową, osoba nagrodzona otrzymuje specjalne zaproszenie, w którym znajduje się jeden z kodów oraz adres www. Wystarczy, że obdarowany wprowadzi go na stronie i będzie mógł wybierać spośród szerokiego katalogu nagród.

WOWgift – zalety

Platforma WOWgift sprawdza się zarówno w przypadku prezentów, jak i nagród. Dlaczego? Przede wszystkim spełnia wszelkie oczekiwania i daje możliwość trafienia precyzyjnie w gust i potrzeby osoby obdarowanej. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na następujące zalety:

Wyjątkowość,

Łatwość i szybkość realizacji,

Prezent odpowiedni na różne okazje.

Ponadto zaznaczyć należy wyraźnie jeszcze jeden, niewątpliwy plus WOWgift – brak zobowiązań podatkowych, ponieważ wartość prezentów nie przekracza 200zł. Jak widać takie e-vouchery to idealny kompromis pomiędzy popularnymi niegdyś i mało osobistymi premiami gotówkowymi, a prezentami, których nie można spersonalizować, na przykład ze względu na brak szczegółowych informacji o konkretnych upodobaniach obdarowanego. Dla kogo przeznaczony jest WOWgift?

Dla kogo przeznaczony jest WOWgift?

WOWgift to rozwiązanie, które oferuje firmie szereg możliwości oraz korzyści. W dobie rosnącej konkurencji marki muszą trzymać rękę na pulsie i dbać zarówno o klientów, jak i kontrahentów oraz pracowników. Tylko kreatywne, przyciągające uwagę i zapadające w pamięć narzędzia pozwolą na osiągnięcie celu, jakim jest wzrost zaangażowania i lojalności. W jakich przypadkach szczególnie sprawdzą się e-vouchery i prezenty z WOWgift?

Klienci B2B,

Pracownicy i klienci firmy,

Małe i średnie przedsiębiorstwa,

Korporacje,

Agencje marketingowe,

Sklepy internetowe.

Upominki i nagrody z WOWgift sprawiają, że osoba obdarowana otrzymuje praktyczny prezent, który z pewnością zapadnie w pamięć. Ponadto to również jasny przekaz, że firma faktycznie dba o stronę obdarowaną (niezależnie od tego, czy są to pracownicy, klienci, czy kontrahenci) oraz, że idzie z duchem czasu, co zdecydowanie podnosi rangę marki.