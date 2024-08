Wypełnienia drzwi zewnętrznych - jakie wybrać ?

Wybór odpowiedniego wypełnienia powinien być podyktowany nie tylko preferencjami estetycznymi, ale również funkcjonalnymi. Warto konsultować się z fachowcami oraz szukać informacji w zaufanych źródłach, aby dokonać wyboru, który będzie służył przez lata, zapewniając zarówno komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo.

Rodzaje wypełnień drzwiowych

Aluminiowe wypełnienia drzwi zdobywają coraz większą popularność dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Ich główną zaletą jest wytrzymałość, która gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez potrzeby częstego remontowania czy wymiany. Aluminium jest odpornym na korozję materiałem, co sprawia, że drzwi z takim wypełnieniem doskonale sprawdzają się w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno w wilgotnych, jak i suchych klimatach. Dodatkowo, lekkość aluminium ułatwia montaż i manipulację drzwiami, co jest istotne zwłaszcza w przypadku dużych przeszkleń lub drzwi o nietypowych wymiarach.

Innowacyjnym rozwiązaniem są wypełnienia wykonane z PCV (polichlorku winylu) są cenione za swoją funkcjonalność i ekonomiczność, co czyni je popularnym wyborem w nowoczesnym budownictwie. Dzięki swojej elastyczności, PCV pozwala na tworzenie wypełnień drzwiowych o różnych kształtach i rozmiarach, co sprawia, że są one idealne do personalizacji przestrzeni. Materiał ten jest także łatwy w utrzymaniu, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność - wypełnienia z PCV nie wymagają częstego malowania ani impregnacji, a ich czyszczenie jest proste i szybkie

Funkcjonalność wypełnień drzwiowych

Funkcjonalność wypełnień drzwiowych zewnętrznych jest równie ważna, co ich estetyka. Dobre wypełnienie drzwi nie tylko poprawia wygląd, ale przede wszystkim zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania. W zależności od materiału, z którego są wykonane, wypełnienia mogą znacząco poprawić izolację termiczną i akustyczną pomieszczeń. Na przykład, wypełnienia z pianki poliuretanowej czy specjalne kompozyty mogą skutecznie zatrzymywać ciepło wewnątrz budynku, co jest szczególnie istotne w chłodniejszych klimatach.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, niektóre wypełnienia oferują zwiększoną odporność na włamania. Wypełnienia drzwi wyposażone w warstwy wzmocnione włóknem szklanym lub metalowymi wstawkami mogą znacznie utrudnić niepożądane próby dostania się do wnętrza. Takie rozwiązania są szczególnie polecane dla domów jednorodzinnych, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem.

Odpowiednie wypełnienie wpływa również na długotrwałość i wytrzymałość drzwi. Materiały odporne na zmiany temperatur, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne zapewniają, że drzwi będą służyły przez wiele lat bez konieczności częstej wymiany czy napraw. Dobór wypełnienia drzwiowego powinien być dokładnie przemyślany, biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i satysfakcję z użytkowania.

Veyna - producent wypełnień drzwiowych

Od 1990 roku firma Veyna specjalizuje się w produkcji ozdobnych wypełnień do drzwi wykonanych z aluminium oraz PVC, ciesząc się uznaniem wśród renomowanych przedsiębiorstw budowlanych i producentów stolarki drzwiowo-okiennej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak obrabiarki CNC i cięcie laserowe, tworzy produkty wysokiej jakości o różnorodnych wzorach. Wypełnienia te, dzięki niemieckiej technologii i materiałom, są objęte pięcioletnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość. Estetyka paneli jest dodatkowo wzmacniana przez zastosowanie różnorodnych materiałów, w tym szkła, aluminium, stali nierdzewnej, PVC, HPL oraz ABS.

W ramach współpracy z czołowymi klientami, firma Veyna przeprowadza testy drzwi na odporność RC2, z wykorzystaniem specjalnych wypełnień wyposażonych w szyby klasy P4, a także testy na klasę RC3. Wypełnienia te są bezpłatnie dostarczane do jednostek badawczych takich jak LTB. Dzięki temu drzwi klasy RC2 oraz RC3 wzbogacają ofertę producenta, oferując drzwi o zwiększonej odporności na włamania, które są również nowoczesne i atrakcyjne wizualnie. Przeprowadzane badania dotyczą wyłącznie wypełnień aluminiowych, zarówno wsadowych, jak i nakładkowych.