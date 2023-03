Zabawki wzmacniające kreatywność u dzieci

Kiedy myślimy o zabawkach kreatywnych, pierwsze co przychodzi nam do głowy to tablice manipulacyjne z różnymi pokrętłami, przełącznikami, sznurówkami i innymi ciekawymi elementami. Wszystkie te rzeczy dziecko może badać, przestawiać, przymierzać i obracać w dowolnym kierunku. A to nie tylko bawi, ale również uczy. Bardzo wielu rodziców decyduje się na własnoręczne wykonanie takiej tablicy, co jest również świetną zabawą dla dorosłych! Jeśli myślisz o zakupie tablicy manipulacyjnej dla swojego dziecka, zastanów się, czy faktycznie chcesz wydawać pieniądze na taką właśnie zabawkę. Zrób ją sam lub dostosuj istniejącą do upodobań dziecka: jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie wykonać to zadanie, kup jedną z gotowych tablic dostępnych na rynku.

Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, jak wiele dobrego wnoszą do rozwoju dziecka takie pozornie proste, a jednak stymulujące zabawki. Przede wszystkim dziecko podczas kreatywnej zabawy może nauczyć się precyzji i dokładności. Będzie to miało ogromne znaczenie później podczas nauki pisania i czytania.