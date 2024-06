Zabiegi na ciało – z jakich skorzystać?

Dzięki stale udoskonalanym technologiom i dostępowi do najnowszych urządzeń możliwe jest osiąganie coraz bardziej spektakularnych efektów w znacznie krótszym czasie. To także procedury komfortowe dla Pacjentów i bezpieczne dla ich zdrowia.

Nowoczesna medycyna – zjawiskowe efekty

Śląskie Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej to placówka, która szczególną uwagę przywiązuje do zabiegów na ciało. Nasi specjaliści nieustannie dbają o poszerzanie oferty i nabywanie nowych umiejętności, śledząc najnowocześniejsze osiągnięcia światowe w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii. Dzięki temu do dyspozycji Pacjentów oddajemy też zaawansowany technologicznie sprzęt, który gwarantuje niespotykaną dotychczas skuteczność i komfort podczas przeprowadzania poszczególnych procedur.

Komu dedykujemy zabiegi na ciało?

Nie jest tajemnicą, że ciało mamy tylko jedno. Dlatego należy przywiązywać szczególną uwagę do dbania o nie. Kluczem do znakomitej kondycji, nawilżenia i zdrowego wyglądu jest nie tylko zdrowa dieta, stosowanie odpowiednich kosmetyków czy uprawianie aktywności fizycznej, ale również wspomaganie takiego działania nowoczesnymi osiągnięciami w zakresie kosmetologii i medycyny.

Oferowane przez CMED zabiegi na ciało dedykowane są zarówno kobietom, jak i mężczyznom. To procedury, które świetnie sprawdzą się u młodych dorosłych oraz osób w wieku dojrzałym. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zabiegów uzyskać można zróżnicowane efekty ukierunkowane na jeden, konkretny problem lub kilka aspektów jednocześnie. W każdym przypadku staramy się uzyskać najlepszy możliwy efekt, zgodny z oczekiwaniami Pacjenta.

Zabiegi idealnie dopasowane do potrzeb Pacjenta

W Śląskim Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej przed wykonaniem zabiegu służymy poradą co do skuteczności wybranego zabiegu i możliwych do uzyskania dzięki niemu efektów. Wykwalifikowani specjaliści jednocześnie oferują kompleksową pomoc i indywidualne konsultacje w kwestii najwłaściwszej terapii tak, aby skutek możliwy był do osiągnięcia jak najszybciej oraz w jak najbezpieczniejszy i komfortowy dla Pacjenta sposób.

Oferta CMED to zabiegi rewitalizujące, odmładzające, ujędrniające, odżywcze, regenerujące i inne. Dzięki dokładnemu rozpoznaniu indywidualnych problemów każdego Pacjenta możliwe jest dobranie procedur, które jednocześnie pozwolą pozbyć się konkretnych dolegliwości i wykonane razem spotęgują oczekiwany efekt. Kompleksowe podejście to gwarancja skuteczności i osiągnięcia zamierzonego celu w wielu aspektach naraz.

Zabiegi na ciało oferowane w CMED a poprawa zdrowia

Śląskie Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej w ramach swojej oferty wykonuje również zabiegi ułatwiające powrót do zdrowia i wspomagające rekonwalescencję po przebytych urazach i procedurach medycznych.

Jedną z propozycji jest bijący rekordy popularności kinesiotaping medyczny, w ramach którego nie są stosowane żadne dodatkowe środki farmakologiczne. To doskonała opcja zarówno dla osób starszych, dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dzięki specjalnym plastrom wywołującym bodźce mechaniczne możliwe jest zlikwidowanie lub znaczne złagodzenie bólów kręgosłupa, kolan, barku czy dolegliwości związanych z przeforsowaniem danej części ciała, zwichnięciami i skręceniami.

Kinesiotaping polecany jest w leczeniu obrzęków, niestabilności stawów, korygowaniu wad postawy, korekcji blizn, wspomaganiu drenażu limfatycznego, a także wspomagająco u kobiet w ciąży. Zabiegi w CMED to również bogaty wybór masaży, w tym leczniczy, leczniczo-sportowy, sportowy, izometryczny, odchudzający czy drenaż limfatyczny.

Odchudzanie, odmładzanie i likwidacja rozstępów

Nasza placówka oferuje pełen pakiet najnowocześniejszych i najskuteczniejszych terapii w zakresie odchudzania, pobudzania do regeneracji i odnowy, a także likwidacji rozstępów, nieestetycznych znamion, przebarwień czy pozbycia się cellulitu. Naszym pacjentom oferujemy m.in. zaawansowane i nieinwazyjne zabiegi, bez bolesnej i długiej rekonwalescencji ze znacznie szybciej widocznymi efektami. To m.in. liposukcja z wykorzystaniem ultradźwięków, Oxyendodermia, ICOONE laser czy ULTRAFORMER III.

Jeżeli chcesz pozbyć się nadmiaru tłuszczu, cellulitu, podwójnego podbródka, rozstępów, znamion, przebarwień i innych nieestetycznych zmian, zabiegi na ciało CMED są dla Ciebie. Dodatkowo poprawie ulegnie koloryt skóry, kształty staną się bardziej regularne i wyraźnie jędrniejsze. Pozbędziesz się też uporczywej, wiotkiej i luźnej skóry, zlikwidujesz obrzęki, poprawisz metabolizm i spowolnisz postępujące procesy starzenia. Połączenie zabiegów medycznych i procedur estetycznych pozwoli Ci uzyskać efekt, o jakim marzysz.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i uzgodnimy dogodny termin wizyty.