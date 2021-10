Zaufał znajomemu i grubo go to kosztowało

We wrześniu do bialskiej komendy zgłosił się mieszkaniec miasta. – Z relacji mężczyzny wynikało, że został okradziony. Łupem padły trzy obrazy olejne jego autorstwa, które znajdowały się w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego – relacjonuje komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzecznik bialskiej komendy.

Do zdarzenia doszło w sierpniu, a wartość strat mężczyzna oszacował na 24 tysięcy złotych. W okresie gdy doszło do zdarzenia mieszkaniec wyjechał, a klucze do mieszkania pozostawił swojemu 61–letniemu znajomemu.

– W aucie należącym do 61–letniego mieszkańca miasta policjanci ujawnili wszystkie skradzione obrazy, które wróciły już do właściciela. Natomiast 61–latek zatrzymany został do wyjaśnienia– zaznacza rzecznik. 61–latek usłyszał zarzuty i się przyznał.

O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Kradzież zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.