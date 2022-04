Skusiły ich inwestycje w akcje znanych spółek i "łatwy zarobek". Stracili olbrzymie pieniądze

41-latek otrzymał w styczniu na pocztę elektroniczną ogłoszenie o możliwości zainwestowania w "akcje koncernu naftowego". Zainteresowało go to na tyle, że wypełnił formularz, podając swój numer telefonu.

- Po jakimś czasie zadzwoniła do niego kobieta, która opowiadała, jak wygląda obrót akcjami. Następnie skontaktował się z nim mężczyzna, który nakłonił go do zainwestowania, tak na "dobry początek", kwoty 900 złotych i namówił do instalacji programu, mającego rzekomo służyć do obsługi platformy inwestycyjnej - podaje policja.

Jest to dosyć dobrze znany schemat działania oszustów. Mężczyzna zgodził się na takie warunki, dzięki czemu jego rozmówcy byli w stanie wyprowadzić z jego konta ponad 25 tys. zł.

W podobny sposób dał się nabrać 63-latek. On jednak sam znalazł ofertę inwestycyjną w internecie. Został oszukany przy próbie zakupu akcji giełdowych "znanego koncernu paliwowego".

Mężczyzna zadzwonił na numer podany w ogłoszeniu.

- Telefon odebrał mężczyzna, podający się za maklera. Sprawca okazał się być bardzo przekonujący. Zmanipulował mężczyznę i nakłonił go do zainstalowania na własnym komputerze "zdalnego pulpitu" - informują funkcjonariusze.

Efekt? 63-latek stracił 6 tys. zł.