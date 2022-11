Chełm. Prace w parku się ślimaczą. Miasto mówi "dość"

Parkowa inwestycja to część większego projektu obejmującego także rewitalizację placu Łuczkowskiego. Kilka dni temu na profilu na Facebooku miasto pochwaliło się postępem prac w drugiej z tych lokalizacji. Jedna z mieszkanek w komentarzu zapytała o stan robót w Parku Miejskim. Otrzymała zaskakującą odpowiedź. – Wysłaliśmy do wykonawcy pismo o odstąpieniu od realizowanej umowy. Nie możemy zaakceptować takiego tempa prac oraz zaangażowania. Po realizacji procedur niezwłocznie ogłosimy przetarg na wyłonienie kolejnego wykonawcy – odpisała osoba prowadząca oficjalny miejski profil. W kolejnym komentarzu dodała, że była to „jedyna słuszna decyzja”.

Jak wyjaśnia Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma, jej powodem był niezgodny z harmonogramem przebieg robót. W ramach rozpoczętego w maju remontu do tej pory wykonano głównie prace rozbiórkowe oraz ziemne. – Umowa formalnie jednak nadal obowiązuje, ponieważ nie zakończyły się procedury związane z tym procesem – zaznacza Zieliński.

Inwestycję realizuje firma LS Complex z Lublina, która w ogłoszonym przetargu złożyła najtańszą, opiewającą na 7 mln 565 tys. zł. W piątek nie udało nam się dodzwonić pod numer wykonawcy. Jak ustaliliśmy, trwają próby związane z dojściem do ugody, ale według naszych informacji, Urząd Miasta jest zdecydowany na zakończenie współpracy.

Magistrat zapewnia, że remont parku nie jest zagrożony, w grę nie wchodzi także utrata dofinansowania na ten cel. W związku z zaistniałą sytuacją do tego zadania trzeba będzie dołożyć. Ile? Tego na razie nie wiadomo.

– W tym momencie ewentualne dodatkowe koszty nie są znane. Wszystko zależy od zakończenia obecnych procedur związanych z odstąpieniem od umowy i ewentualnym, przy założeniu, że umowa przestanie obowiązywać, ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego – wyjaśnia Damian Zieliński.

Pierwotnie zakładano, że inwestycja będzie gotowa do końca marca przyszłego roku. W jej ramach mają powstać nowe alejki i ścieżki rowerowe, ogrodzenie, schody z podjazdami dla osób niepełnosprawnych i pawilon parkowy. Pojawi się także nowa roślinność i elementy małej architektury, przebudowany zostanie istniejący plac zabaw, w planach jest także montaż systemu monitoringu.